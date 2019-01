Zur Tabelle: Alle Profis, die seit mindestens ihrem 16. Lebensjahr im Klub sind und mehr als 70% der Saisonspiele absolviert haben.

Aber Sancho ging es nicht ums Geld, jedenfalls nicht in erster Linie. Obschon Guardiola nach Sanchos Abgang ausdrücklich betonte, dass es sein Plan war, ihn in der ersten Mannschaft zu integrieren, hat der Spieler selbst nicht diesen Eindruck gehabt. City hatte in jenem Sommer bereits über 300 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Die eigene Jugend stand und steht hintenan. Das hat kürzlich auch Brahim Diaz erkannt, der Anfang Januar für rund 17 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.

Phil Foden – Englands Jahrhunderttalent

Nun scheint der englische Meister den Ernst der Lage aber erkannt zu haben. Phil Foden, der in England als Jahrhunderttalent gilt, kam zuletzt bei City drei Mal in Folge zum Einsatz. Er stand in dieser Saison in nahezu jedem Premier-League-Spiel im Kader – und bringt es auf immerhin acht Kurzeinsätze.

Auch über einen Wechsel des Mittelfeldspielers, der bis 2024 unter Vertrag steht, war zuletzt spekuliert worden. Guardiolas Antwort: "Keine Chance, das ist unmöglich. Er wird noch viele viele Jahre bei uns bleiben." Einen zweiten Fall Sancho soll es nicht geben.

Joe Gomez (M.) und Trent Alexander-Arnold (r.) sind Stammspieler bei Liverpool.

Auch Liverpools Coach Jürgen Klopp profitiert schon von Englands goldener Generation: Joe Gomez (21 Jahre), U17 -Europameister von 2014, ist zum Stammspieler in der Innenverteidigung neben Virgil van Dijk gereift. Genauso wie Trent Alexander-Arnold (20) auf der rechten Abwehrseite. Rhian Brewster (18), Top-Torschütze der U17 -Weltmeisterschaft 2017, wartet dagegen noch auf seinen ersten Premier-League-Einsatz.

Was wird aus Hudson-Odoi?

Nicht unwahrscheinlich, dass Brewster schon bald einen Weg geht, wie ihn im Sommer Reiss Nelson gegangen ist. Mangelnde Spielpraxis beim FC Arsenal machte den Weg frei für eine Leihe nach Hoffenheim, wo er mit sechs Toren in der Hinrunde glänzte. Aus Sicht der Engländer ist eine Ausleihe die vermeintlich beste Variante. Klubs wie der FC Bayern machen da aber nicht mit.

Der deutsche Rekordmeister will Hudson-Odoi fest verpflichten, anstatt ihn auszubilden und als fertigen Spieler zurück nach England zu schicken. Der Spieler selbst hat sich bei Teamkollege Antonio Rüdiger bereits nach der Bundesliga erkundigt. Der 18-Jährige weiß, dass sie in München einen Nachfolger für Franck Ribéry und Arjen Robben suchen. Dort wird also ein Platz frei – während bei Chelsea im Sommer mit Christian Pulisic ein weiterer Außenstürmer anheuert.