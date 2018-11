Lampard, Terry und Gerrard drängen ins Trainergeschäft

Den bislang größten Erfolg in der Karriere nach der Karriere erlebte Lampard gegen seinen Lehrmeister. Der Ex-Profi trainiert seit dieser Saison den Zweitligisten Derby County und traf Ende September auf José Mourinhos Manchester United. In der gemeinsamen Zeit beim FC Chelsea war Mittelfeldspieler Lampard der wohl wichtigste Mann für Trainer Mourinho, zusammen wurden sie zweimal Meister. Das Wiedersehen im Ligapokal entschied der Neuling an der Seitenlinie sensationell für sich, Derby gewann im Elfmeterschießen. Es war Lampards erstes Ausrufezeichen als Trainer.

Die Premier League wird dominiert von Übungsleitern aus dem Ausland, von Spaniern wie Josep Guardiola (Manchester City) und Unai Emery (FC Arsenal), Portugiesen wie Mourinho oder den beiden Deutschen Jürgen Klopp (FC Liverpool) und David Wagner (Huddersfield). Nur vier Trainer der englischen Elite-Liga kommen aus England. Doch weder Eddie Howe (Bournemouth), Sean Dyche (Burnley), Neil Warnock (Cardiff) oder Roy Hodgson (Crystal Palace) können auf eine glanzvolle Karriere als Spieler zurückschauen. In der zweiten Liga kommen zwar mehr als die Hälfte der Trainer aus England, doch auch hier dominieren wenig klangvolle Namen.

Komplizierte Aufgaben für Lampard und Gerrard

Deshalb ist es bemerkenswert, dass gerade drei der größten englischen Fußballer der jüngeren Vergangenheit in die Trainerbranche drängen. Neben Lampard bei Derby County sind das Liverpools Legende Steven Gerrard, der seit dieser Saison die Rangers in Glasgow trainiert, und Chelseas langjähriger Kapitän John Terry. Er ist im Oktober zum Co-Trainer beim Zweitligisten Aston Villa ernannt worden. Alle drei gelten als Anwärter darauf, irgendwann in der Premier League zu arbeiten. Erstmal müssen sie sich allerdings beweisen.

Frank Lampard beim Spiel gegen Manchester United

Lampard und Gerrard haben komplizierte Aufgaben übernommen, bei ihren Klubs ging es zuletzt chaotisch zu. Lampard ist in Derby der sechste Trainer in drei Jahren, Gerrard bei den Rangers der fünfte Coach im gleichen Zeitraum. Trotzdem sind sie vielversprechend gestartet. Derby spielt in der umkämpften zweiten Liga als Tabellensechster um den Aufstieg mit, dazu kam im Ligapokal der erstaunliche Erfolg bei Manchester United. Das Aus gegen Lampards Ex-Klub Chelsea eine Runde später war zu verschmerzen.

Gerrard ist mit den Rangers in der ersten schottischen Liga Dritter, der Rückstand auf Serienmeister Celtic beträgt nur zwei Punkte. In der Europa League ist der Klub bei der ersten Teilnahme am internationalen Geschäft seit 2010/2011 in einer anspruchsvollen Gruppe mit Villarreal, Spartak Moskau und Rapid Wien gut dabei.

Terry und Lampard geben sich bescheiden

Terrys Erfolg bei Aston Villa ist noch nicht messbar, weil er gerade erst ins Amt gekommen ist und nur in der zweiten Reihe steht. Die spannende Frage ist, wie lange er es dort aushält. In seiner aktiven Laufbahn hat er sich immer als Anführer definiert. Legendär ist die Anekdote, wie er nach Chelseas Champions-League-Gewinn 2012 im Finale gegen den FC Bayern in voller Spielermontur zur Siegerehrung erschien, obwohl er wegen einer Sperre gar nicht auf dem Platz gestanden hatte.

Zum Start in ihre Karriere an der Seitenlinie geben sich die prominenten Ex-Profis bescheiden. Terry spricht davon, dass er erst “in vier oder fünf Jahren” den Aufstieg vom Assistenten zum Cheftrainer anpeile. Und Lampard sagt auf die Frage, ob er irgendwann als Coach zu Chelsea zurückkehren wolle: "Davon zu träumen, ist die eine Sache. Doch was in der Realität passiert, hängt davon ab, was ich hier schaffe." Hier, damit meint er die zweite Liga.

Stand: 22.11.2018, 20:00