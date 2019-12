Kurz vor dem nicht nur in England mit viel Vorfreude erwarteten Boxing Day beschäftigt die Premier League eine Rassismus-Debatte. Und im Zentrum steht der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger, der am Sonntag (22.12.2019) im Londoner Derby zwischen Tottenham Hotspur und seinem Arbeitgeber FC Chelsea (0:2) hässliche Anfeindungen gegen seine Person erlebte.

Der Innenverteidiger der Blues hatte sich Mitte der zweiten Halbzeit bei seinem Kapitän Cesar Azpilicueta über rassistische Gesänge der Spurs-Anhänger beklagt. Der Spanier benachrichtigte daraufhin Schiedsrichter Anthony Taylor, der über den Stadionsprecher schließlich eine Warnung an die Tottenham-Fans aussprechen ließ. Die FIFA-Regularien sehen einen Spielabbruch vor, hätten sich die Beleidigungen und Beschimpfungen fortgesetzt.

Thema muss öffentlich werden

Am Montag hat der deutsche Profi nun Konsequenzen gefordert und sich für den großen Zuspruch von Fans und Offiziellen bedankt. " Es ist eine Schande, dass Rassismus im Jahr 2019 noch existiert", schrieb der in Berlin geborene und aufgewachsene 26-Jährige bei Twitter.

Er werde die Konfrontation suchen und sich nicht verstecken, teilte der dunkelhäutige Abwehrspieler mit, der 2015 erst vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart zu AS Rom, dann 2017 für eine Ablösesumme von 35 Millionen plus Zusatzzahlungen zum FC Chelsea gewechselt war. Seine Forderung lautete jetzt: "Es ist wichtig, dass man darüber in der Öffentlichkeit spricht, sonst wird es wieder in ein paar Tagen vergessen sein."

Englische Politik wird aufgefordert

Der Appell findet offenbar Gehör. So hat die Vereinigung der englischen Profi-Fußballer (PFA) am Montag die Regierung aufgefordert, das Problem Rassismus im Fußball zu untersuchen und Lösungen herbeizuführen. " Die PFA fordert eine Untersuchung der Regierung zu Rassismus und der Zunahme von Hassverbrechen im Fußball sowie sofortige und dringende Maßnahmen einer Allparteiengruppe im Ministerium für Kultur, Medien und Sport, um dieses dringende Problem anzugehen", schrieb die PFA auf ihrer Internetseite. Im Vorjahr hatten einige Profis die Verantwortlichen der Premier League und des englischen Fußballverbandes FA aufgefordert, Maßnahmen in den Stadien gegen Rassismus zu ergreifen.

Rüdiger sah sich schon in der italienischen Serie A mit Rassismus konfrontiert. So war er einmal nach dem Stadtderby gegen Lazio vom Bosnier Senad Lulic mit dem Ausspruch beleidigt worden: "Vor zwei Jahren hat er noch in Stuttgart Socken und Gürtel verkauft, und jetzt spielt er sich als das Phänomen auf." In mehreren öffentlichen Statements, speziell auch vor dem Confederations Cup 2017 mit der deutschen Nationalmannschaft, sprach sich Rüdiger für deutlich härtere Strafe bei solchen Vorkommnissen auf.

"Nur einige wenige Idioten"

Nun teilte er mit, dass er nicht "Tottenham als gesamten Klub mit in die Sache ziehen" wolle, "ich weiß, dass nur einige wenige Idioten verantwortlich waren" . Rüdiger betonte, er habe viel Zuspruch und Nachrichten erhalten - auch von Fans der Spurs.

Für diese bedankte er sich ausdrücklich, forderte aber auch, die Verantwortlichen zu identifizieren. "In einem solch großen und modernen Stadion gibt es sehr viele TV- und Überwachungskameras." Und falls diese Aufnahmen nicht weiterhelfen würden, "dann muss es Zeugen gegeben haben, die den Vorfall gesehen und gehört haben. Wann hört dieser Schwachsinn endlich auf?"

Platzverweis gegen Son ist der Auslöser

Die Auslöserszene: Nach einem Tritt von Heung-Min Son geht Antonio Rüdiger (re.) zu Boden

Auslöser für die nicht entschuldbaren Auswüchse der Anhängerschaft war ein nicht unumstrittener Platzverweis gegen Tottenham-Star Heung-Min Son, der am Boden liegend nach Rüdiger getreten haben soll. Der ehemalige Bundesligaspieler des VfB Stuttgart sank schreiend zu Boden, Schiedsrichter Taylor zückte nach 62 Minuten die Rote Karte.

Für Tottenham-Trainer Jose Mourinho hatte Rüdiger zu theatralisch reagiert. "Ich hoffe, Rüdiger wird sich von seinen gebrochenen Rippen erholen" , lästerte der Portugiese gegenüber Sky Sports. Ansonsten aber stellte er sich klar hinter den gebürtigen Berliner: "Ich hasse Rassismus in der Gesellschaft und im Fußball. Ich bin enttäuscht, dass solche Dinge passieren können."

Tottenham kündigte eine Untersuchung der Vorfälle und harte Sanktionen für die Täter an. "Jede Form von Rassismus ist völlig inakzeptabel und wird nicht toleriert", teilte der Klub in einem Statement mit.

Bundestrainer hält viel von Rüdigers Qualitäten

Der fremdenfeindliche Vorfall kann Rüdiger auch deshalb nicht gefallen, weil er gerade wieder dabei ist, seine alten Qualitäten zu erlangen. Das Derby am Sonntag war erst sein dritter Liga-Einsatz - in der vergangenen Saison bestritt er 33 von 38 Spielen in der Premier League, ein Jahr zuvor waren es 27 Einsätze.

Eine langwierige Knieverletzung brachte ihn bereits um das Mitwirken im Europa-League-Finale gegen den FC Arsenal, dann musste die Nummer zwei der Blues wegen anhaltender Leistenprobleme immer wieder Comeback-Versuche verschieben. Sein letztes von 30 Länderspielen bestritt er im März beim 3:2-Sieg in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande.

Eigentlich hat Rüdiger aufgrund seiner Athletik und Zweikampfstärke bei Bundestrainer Joachim Löw einen Stein im Brett. Ursprünglich sollte er nach der Ausmusterung von Mats Hummels gemeinsam mit Niklas Süle einen starken Abwehrblock bilden, am besten in einer Dreierkette, die Matthias Ginter ergänzt. Doch im zweiten Halbjahr war eine solche Formation nur noch Wunschdenken.

Rückendeckung bei Löw

Immerhin verspürt Rüdiger die volle Rückendeckung von Löw. "Er hat nie an mir gezweifelt" , sagte Rüdiger im Sportschau Club (30. Oktober 2019). Er ist intern in einer Mannschaft anerkannt, die öffentlich für Respekt, Toleranz und Weltoffenheit eintritt. Sein großes Ziel ist es, bei der EM 2020 Stammspieler zu sein.

Vor zwei Monaten sprach Rüdiger auch vom Rat seines Vaters, Sierra Leone zu besuchen. In dem westafrikanischen Land liegen die Wurzeln der Familie. Rüdiger sagte im Sportschau Club, die Visite habe ihm die Augen geöffnet, "was wirkliche Probleme sind" . Er sei danach demütiger und geduldiger geworden. Doch die Toleranzgrenze ist eben nicht unendlich.

red, sid, dpa | Stand: 23.12.2019, 11:28