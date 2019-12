Mourinho kassierte in seinem vierten Spiel als Spurs-Trainer die erste Niederlage. Nach einem Zusammenprall mit Manchesters Daniel James früh im Spiel hielt sich der 56-Jährige zudem mit schmerzverzerrtem Gesicht das rechte Bein (13.). Marcus Rashford (6. und 49./Foulelfmeter) brachte Manchester zweimal in Führung, die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer überholte dadurch Tottenham in der Tabelle der Premier League. Im Titelrennen sind beide Clubs weit abgeschlagen.

Dele Alli (39.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mourinho hatte von Mai 2016 bis Dezember 2018 als Trainer in Manchester gearbeitet und mit United 2017 die Europa League sowie den englischen Supercup und den Ligapokal gewonnen. "Ins Old Trafford zurückzukehren bedeutet, an einen Ort zurückzukehren, an dem ich glücklich war ", hatte er vor dem Spiel gesagt. Bei den Spurs hatte Mourinho Ende November unterschrieben und im Anschluss die ersten drei Pflichtspiele gewonnen.

Sechs Heimsiege in sechs Spielen

Jürgen Klopp und der FC Liverpool siegten nach einer furiosen ersten Hälfte mit 5:2 (4:2) gegen den FC Everton und führen mit 43 von 45 möglichen Punkten nach dem 15. Spieltag die Tabelle weiter souverän an.

In einer wilden ersten Halbzeit in Liverpool stellten der frühere Wolfsburger Divock Origi (6., 31.), der ehemalige Münchner Xherdan Shaqiri (17.) sowie Sadio Mane (45.) die Weichen früh auf Sieg, wenngleich die Defensive bei den Gegentreffern von Michael Keane (21.) und Richarlison (45.+3) nicht gut aussah. In der zweiten Halbzeit ließen Mane (81., 85.) und Moise Kean (86.) gute Chancen liegen, ehe Georginio Wijnaldum (90.) zum Endstand traf.

Leicester City gewann mit 2:0 gegen den FC Watford, Wolvehrampton bezwang West Ham United ebenfalls mit 2:0. Chelsea (gegen Aston Villa) und Southampton (gegen Norwich City) siegten jeweils knapp mit 2:1. Damit gab es am Mittwochabend in der Premier League in sechs Spielen sechs Heimsiege.

dpa | Stand: 04.12.2019, 22:31