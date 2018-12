Norwich City: Dank deutscher Power zurück in die Premier League?

Diese Geschichte gab es doch schon mal: Ein deutscher Trainer wechselt von der zweiten Mannschaft des BVB in die zweite englische Liga und steigt anschließend überraschend in die Premier League auf. Das war der sehr erfolgreiche Weg von David Wagner mit Huddersfield. Doch es scheint, als ob sich eine derart romantische Geschichte wiederholen könnte. Norwich City mischt derzeit die englische "Championship" ordentlich auf und träumt von der Rückkehr in die Premier League.

Kanarienvögel auf Höhenflug

Trainiert wird das Team von einem Deutschen: Daniel Farke, 42 Jahre alt, wechselte 2017 eben von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Norwich. Beim BVB war Farke Wagners Nachfolger, nachdem der 2015 nach Huddersfield ging. Innerhalb von rund anderthalb Jahren hat es der Ostwestfale geschafft, Norwich City zu einem ernsthaften Aufstiegskandidaten zu formen. Die "Kanarienvögel", so der Spitzname des Teams aus dem Osten Englands, waren bis zum vorletzten Spieltag sogar Tabellenführer, derzeit liegen sie auf dem zweiten Rang.

"Die Kanarienvögel sind momentan auf einem Höhenflug" , sagte Farke Anfang des Monats in einem Interview. "Natürlich ist es etwas unrealistisch, dass wir dort stehen, wo wir momentan stehen. Aber manchmal musst du dich im Fußball auch auf den Weg machen, um etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Und das versuchen wir momentan."

Anlaufschwierigkeiten im ersten Jahr

Farkes Premieren-Saison auf der Insel verlief allerdings semi-erfolgreich. Norwich schloss die Spielzeit auf dem 14. Tabellenplatz ab. Doch der Verein, der sich seit rund drei Jahrzehnten im Besitz einer Familie befindet, hielt an Farke und dessen Konzept, das auf dem Platz viel Ballbesitz vorsieht, fest.

Mit Erfolg, denn nun läuft es richtig gut. Im November wurde Farke sogar zum Trainer des Monats in der zweiten englischen Liga gewählt. "Es ist meine absolute Grundüberzeugung, dass du nur dann langfristig erfolgreich sein kannst, wenn du eine klare Philosophie verfolgst, und du konsequent danach arbeitest. Das ist unser Schlüssel - und das wird registriert" , erklärte der 42-Jährige jüngst im "Kicker".

Deutsche Fußball-Kolonie in Norwich

Um seine Ideen auf dem Platz umsetzen zu können, baut Farke - ähnlich wie Wagner bei Huddersfield - auf viele deutsche Spieler oder Spieler, deren Karriereweg einst nach Deutschland führte. Die Abwehr hält Timm Klose zusammen, der mit dem VfL Wolfsburg den Pokal holte und Vizemeister wurde, im Mittelfeld agieren der Ex-Dortmunder Moritz Leitner, der Ex-Bochumer Marco Stiepermann und der Ex-Paderborner Mario Vrancic.

Im Sturm sorgt der Finne Teemu Pukki für die wichtigen Treffer. Der Ex-Schalker ist Norwichs Top-Torjäger. Außerdem spielen noch Christoph Zimmermann (ehemals BVB II), der Ex-Bremer Tom Trybull, der Ex-Braunschweiger Onel Hernandez, der Ex-Paderborner Dennis Srbeny und Felix Passlack bei den "Canaries". Der 20 Jahre alte Passlack, seit Sommer vom BVB ausgeliehen, ist bis dato allerdings noch ohne Ligaeinsatz, weil er an seinem Konkurrenten nicht vorbeikommt.

Am "Boxing Day" gegen Nottingham Forest

Farkes bemerkenswerte Erfolgsstory dringt auch immer mehr nach Deutschland durch. Und Erfolg weckt bekanntlich ja Begehrlichkeiten: So soll der 42-Jährige auch ein Kandidat für den Trainerposten bei Bayer Leverkusen gewesen sein, ehe man sich dort schließlich für Peter Bosz als Nachfolger von Heiko Herrlich entschied.

Und so führt Farkes Weg nun wohlmöglich in die Premier League: Seit Anfang Oktober hat Norwich in der Liga nicht mehr verloren, allerdings ist die Saison noch lang und kräftezehrend. Die "Championship" ist nämlich eine XXL -Liga: 24 Teams nehmen teil, 46 Spieltage gibt es, Begegnungen im Drei-Tage-Rhythmus sind Alltag. Am Ende der Saison steigen die beiden erstplatzierten Mannschaften direkt auf, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoffs den dritten Aufsteiger untereinander aus. Norwichs momentaner zweiter Platz, den das Team nach 23 Spieltagen, also der Hälfte der Saison, inne hat, würde also für den direkten Aufstieg reichen. Fünf Punkte Vorsprung hat man derzeit auf den Dritten.

Am englischen Fußball-Feiertag, dem traditionsreichen "Boxing Day", empfängt Norwich im heimischen Stadion an der "Carrow Road" den Tabellensiebten Nottingham Forest. Es ist der nächste Schritt in Richtung Premier League, in der der Club letztmals in der Saison 2015/16 spielte. Sollte Farke den Aufstieg ins englische Fußball-Oberhaus wirklich schaffen, wäre er dort der dritte deutsche Trainer - neben Jürgen Klopp und eben David Wagner.

Stand: 25.12.2018, 10:01