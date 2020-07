Manchester City und das bange Warten auf das CAS-Urteil

Pep Guardiola machte nicht den Eindruck, als bringe ihn das bevorstehende CAS -Urteil gegen seinen Arbeitgeber Manchester City um den Schlaf. Als Guardiola vor einigen Tagen gefragt wurde, ob er zuversichtlich sei vor der Urteilsverkündung am Montag (13.07.2020), sagte er nur: "Sehr." Doch es könnte sein, dass Guardiola irrt. Dass die Champions League in den nächsten beiden Jahre ohne die "Citizens" stattfinden wird.

Mitte Februar hatte das unabhängige Finanzkontrollgremium der Europäischen Fußball-Union ( UEFA ) Manchester City aufgrund von "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fairplay mit einem Bann belegte. Auslöser der Ermittlungen waren clubinterne E-Mails und Dokumente, die von der Plattform Football Leaks öffentlich gemacht wurden. City hingegen bestritt die Vorwürfe, unrechtmäßige Geldzuwendungen durch seine arabischen Investoren erhalten zu haben, und zog vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS.

"Eine angemessene Strafe"

Zwischen 2012 und 2016 soll Man City den UEFA-Finanzinspektoren zufolge Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet haben. Gelder, die als Einnahmen durch Sponsoren aus Abu Dhabi deklariert wurden, sollen in Wirklichkeit von Club-Besitzer Scheich Mansour gezahlt worden sein. Darunter sind demnach auch Zahlungen von Etihad Airways, Citys Hauptsponsor. Etihad ist die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.

"Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Sperre bestehen bleibt. Und ich meine, zwei Jahre sind auch gerechtfertigt und die angemessene Strafe" , sagte der frühere UEFA-Chefermittler Brian Quinn schon vor der Verhandlung der ARD -Radio-Recherche Sport. Die dreitägige CAS-Anhörung fand Anfang Juni per Videoschalten statt.

Guardiola wirbt für Freispruch

Sollte der CAS die Sperre bestätigen, wäre in der kommenden Saison der Tabellenfünfte der aktuellen Premier-League-Spielzeit für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, weil Manchester nicht mehr von den Plätzen zwei bis vier verdrängt werden kann. Gerade hat sich der Klub mit einem 5:0-Sieg bei Brighton und Hove Albion sportlich für die Teilnahme an der Champions League qualifiziert.

Der Trainer Guardiola nutzte den Anlass, um noch einmal für einen Freispruch zu werben. "Wir verdienen die Qualifikation, wir haben sie auf dem Platz gewonnen" , sagte er. "Hoffentlich kann die UEFA uns erlauben, auf dem Level zu spielen, das dieses Team und diese Spieler verdienen."

Es geht um Geld, um sehr viel Geld

Bei City rechnen sie, das hat das US -Magazin Sports Illustrated mit Verweis auf Informationen aus Vereinskreisen berichtet, mit einem Freispruch. Sollten sie sich irren, würde das teuer für den Klubs aus der Arbeiterstadt Manchester. Rund 30 Millionen Euro würden dann alleine an Strafzahlungen fällig, hinzu kämen die Verluste durch entgangene Preis- und TV-Gelder. In der vergangenen Saison hat City nur dadurch 93 Millionen verdient.

Auswirkungen hätte eine Sperre auch auf das Sportliche. Der Trainer Guardiola hat sich zwar zu Manchester City bekannt, doch die Frage ist nun, ob seine Start bereit wären, auf Spiele in der Königsklasse zu verzichten? Der Spielmacher Kevin De Bruyne, 29, hat kürzlich im Gespräch mit der belgischen Tageszeitung "Het laatste Nieuws" gesagt: "Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Mit einem Jahr könnte ich umgehen."

red/sid/dpa | Stand: 12.07.2020, 19:33