Der Text "Finally back. Really missed it!", dazu betende Hände und ein Foto in Aktion. 323 Tage lang musste Leroy Sané darauf warten, diese Nachricht auf Instagram posten zu können. Beim 5:0 von Manchester City gegen den FC Burnley beim Restart der Premier League hat der deutsche Nationalspieler fast ein Jahr, nachdem er sich im englischen Supercup gegen den FC Liverpool einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, sein Comeback gefeiert. In der 79. Minute wurde Sané eingewechselt. "Endlich zurück. Ich habe es wirklich vermisst", war entsprechend die erste Botschaft an seine über fünf Millionen Instagram-Follower.

"Er will ein neues Abenteuer"

Sané ist wie seinem Team der Restart gelungen. Doch für ihn persönlich war es offenbar auch der Beginn der Abschiedstour bei den "Citizens". "Leroy hat sich geweigert, seinen Vertrag zu verlängern. Jeder weiß das. Wenn sich am Ende der Saison zwei Vereine einigen, kann er gehen, wenn nicht, wird er am Ende seines Vertrages gehen" , sagte sein Trainer Pep Guardiola unter der Woche und bestätigte damit, dass Sané, dessen Vertrag 2021 ausläuft, einen Transfer anstrebt. Guardiola weiter: "Der Verein machte zwei- oder dreimal neue Angebote und er lehnte sie ab. Wenn wir einem Spieler ein Angebot machen, dann weil wir ihn wollen. Er hat eine besondere Qualität. Wir wollen Spieler, die bei dem Verein spielen wollen, um Ziele zu erreichen. Er ist ein netter Kerl und ich liebe ihn so sehr. Ich habe nichts gegen ihn, aber er will ein anderes Abenteuer."

Dieses Abenteuer sucht Sané offenbar beim FC Bayern München. Das US-amerikanische Online-Medium "The Athletic" hatte zuletzt berichtet, dass der 24-Jährige so schnell wie möglich zum deutschen Rekordmeister wechseln möchte. Schon im vergangenen Sommer sollen sich die Bayern und Sané über einen Wechsel einig gewesen sein, sogar die Klubs sollen die Ablösesumme ausgehandelt haben - doch dann zog sich der Außenstürmer die schwere Verletzung zu, nach der er nun wieder zurückkehrte.

In den nächsten Wochen hat Sané bei ManCity die Gelegenheit, sich für seine (sehr wahrscheinliche) Zeit bei den Bayern einzuspielen. Acht Spiele stehen in der Premier League noch aus, dazu geht es für den Tabellenzweiten noch um den Titel in der Champions League. Es wird vorerst die letzte Chance für die "Citizens" sein, weil sie in den kommenden zwei Jahren nicht antreten dürfen. Das hatte die UEFA entschieden, nachdem der Klub mehrfach gegen das Financial Fairplay verstoßen hatte.

Medien: Bayern bietet 40 Millionen Euro, ManCity will 70 Millionen Euro

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sané es dennoch in die Champions League schafft. Denn laut Medienberichten verhandeln Bayern München und Manchester City gerade neu über die Ablösesumme. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird sich die jedoch in einem deutlich niedrigeren Bereich - im vergangenen Sommer war von über 100 Millionen Euro die Rede - bewegen als noch vor einem Jahr. Hinzu kommt auch, dass Sanés Vertrag in Manchester nur noch ein weiteres Jahr Bestand hat und er im Sommer 2021 ablösefrei wechseln könnte. Laut "The Athletic" bieten die Bayern derzeit 40 Millionen Euro, ManCity fordere jedoch 70 Millionen Euro.

Bayern wollte Sané schon 2017 verpflichten