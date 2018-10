Vichai Srivaddhanaprabha

Sein Vermögen machte Srivaddhanaprabha mit Duty-Free-Läden. Angefangen hatte er 1989 mit einem bescheidenen Laden in Bangkok, heute besitzt die Kette King Power ein Quasi-Monopol. Die Konkurrenz hat kaum Chancen gegen die Übermacht. Srivaddhanaprabha profitierte bei seinem Aufstieg auch von der Nähe zur Politik. Das exklusive Recht für seine Duty-Free-Shops am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok erhielt er 2006 vom damaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra, ein Telekommunikations-Unternehmer, der eine Zeit lang auch Besitzer von Manchester City war. Auch den Sturz Thaksins und den Militärputsch im Mai 2014 überstand Srivaddhanaprabha unbeschadet.

Großzügig nicht nur im Klub

Das "Forbes"-Magazin führte ihn zuletzt mit einem geschätzten Vermögen von 4,3 Milliarden Euro auf Rang fünf der reichsten Personen in Thailand und auf Rang 388 weltweit. Männer wie Srivaddhanaprabha sind den traditionsbewussten Fußballfans in der Regel ein Dorn im Auge, doch anders als die russischen Oligarchen und US -Milliardäre, die in den englischen Fußball investieren, war der Milliardär aus Asien äußerst beliebt. Ihm schien es wirklich um den Klub zu gehen und nicht um Profit. Es sei schwierig, ihn überhaupt zu kritisieren, sagte der Vorsitzende der unabhängigen Fanvereinigung "Foxes Trust", Ian Bason, schon 2016 im "Guardian" über den Klubbesitzer: "Er hat das Erbe des Klubs immer respektiert."

Srivaddhanaprabha zeigte sich zudem großzügig, nicht nur gegenüber den Fußballern, denen er nach dem Titelgewinn Luxusautos im Wert von je 100.000 Pfund schenkte. Zu seinem Geburtstag spendierte er den Fans im Stadion regelmäßig Freibier und Kuchen. Aber auch abseits des Klubs spendete der öffentlich stets bescheiden auftretende Srivaddhanaprabha einen Teil seines Reichtums. So vermachte er dem örtlichen Kinderkrankenhaus zwei Millionen Pfund und unterstützte die medizinische Fakultät der Universität Leicester mit einer Million Pfund.

Königshaus kondoliert

Dementsprechend groß ist in der Stadt nun die Anteilnahme nach dem tragischen Tod Srivaddhanaprabhas, dessen Hubschrauber am Samstag (27.10.2018), eine Stunde nach dem Abpfiff der Partie gegen West Ham, neben dem Stadion abstürzte. Keiner der fünf Insassen überlebte das Unglück. Der Klub bestätigte den Tod des Präsidenten am späten Sonntagabend. "Mit tiefstem Bedauern und gebrochenem Herzen bestätigen wir, dass unser Klubchef unter den Opfern ist, die auf tragische Weise ihr Leben verloren haben. Die Welt hat einen großartigen Mann verloren. Einen Mann voller Freundlichkeit und Großzügigkeit. Er hat Leicester geführt wie seine Familie" , hieß es in einer Erklärung.

Auch das englische Königshaus kondolierte. "Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden von Vichai Srivaddhanaprabha und den weiteren Opfern des schrecklichen Unfalls" , teilte Prinz William mit, der zudem Präsident des englischen Fußballverbands ( FA ) ist: "Ich hatte das Glück, Vichai seit ein paar Jahren zu kennen. (...) Er hat einen so großen Beitrag zum Fußball geleistet." Seinen letzten Beitrag für seinen Klub Leicester City hatte er kurz vor seinem Tod auf den Weg gebracht. Erst vor wenigen Tagen wurde ein neuer, 100 Millionen Pfund teurer Trainingskomplex genehmigt. Vichai Srivaddhanaprabha wurde 60 Jahre alt.

Stand: 29.10.2018, 11:51