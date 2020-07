Leicester City: Ziel erreicht - und trotzdem enttäuscht?

Vier Jahre ist es her, dass Leicester City weltweit Aufsehen erregt hat mit dem sensationellen Gewinn der englischen Meisterschaft, und falls der Klub in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten sein sollte in den hintersten Ecken des Planeten, dann könnte er sich an diesem Sonntag (26.07.2020) wieder in Erinnerung bringen.

So jedenfalls sieht das Brendan Rodgers. "Wir haben die Chance, ein Ergebnis zu erzielen, das auf der ganzen Welt wahrgenommen wird" , sagt der nordirische Trainer vor dem Saisonabschluss im heimischen King-Power-Stadion gegen Manchester United. Das Ergebnis, das er im Sinn hat, ist die Qualifikation zur Champions League. Dafür ist im Duell mit dem direkten Konkurrenten wahrscheinlich ein Sieg nötig. Manchester United wäre mit einem Punkt definitiv für die Königsklasse qualifiziert.

Hinrunde Top, Rückrunde Flop

Für den Rekordmeister wäre damit nur das Minimalziel erreicht, Leicester dagegen würde mit der Zulassung zum lukrativsten Vereinswettbewerb des internationalen Fußballs einen riesigen Erfolg feiern. Das Verpassen der Champions League wäre für die "Foxes" allerdings eine ebenso große Enttäuschung. Dieses Paradoxon lässt sich mit dem Saisonverlauf des Teams von Trainer Rodgers erklären.

Leicester City war in der Hinrunde die Sensation der Premier League und wurde als zwischenzeitlicher Tabellenzweiter teilweise sogar zum ernsthaften Herausforderer von Mittlerweile-Meister FC Liverpool erklärt. Wie voreilig solche Einschätzungen waren, zeigte die Rückrunde, in der Leicester einbrach mit nur noch fünf Siegen seit dem Jahreswechsel. Ausgerechnet in den letzten 90 Minuten der Saison droht jetzt der lange sicher geglaubte Champions-League-Einzug noch zu entgleiten.

"System ist nicht gescheitert"

Das ist allerdings kein Anlass zu grundsätzlichen Zweifeln an der Entwicklung beim einstigen Sensationsmeister oder an Trainer Rodgers, dem Vorgänger von Jürgen Klopp in Liverpool. "Es gibt keinen Grund zum Regime-Wechsel. Das System ist nicht gescheitert. Aber kleine Dinge, die vorher richtig liefen, laufen jetzt falsch, und das auch noch zur falschen Zeit" , so fasste der "Guardian" kürzlich die Lage bei Leicester City zusammen.

In der ersten Hälfte der Saison mit dem 9:0 gegen den FC Southampton im Oktober als Höhepunkt spielte die Mannschaft über ihren Möglichkeiten, alle Spieler waren in Topform und Torjäger Jamie Vardy traf wie im Jahr des Titelgewinns. Niederlagen gegen Manchester City (1:3) und Liverpool (0:4) um Weihnachten leiteten die Wende zum Schlechteren ein.

Verletzungen, Patzer und ein zu kleiner Kader

In der Rückrunde verletzten sich Schlüsselspieler wie Ricardo Pereira, einer der besten Rechtsverteidiger der Premier League, Taktgeber Wilfred Ndidi und zuletzt die jungen englischen Nationalspieler Ben Chilwell und James Maddison. Ihre Ausfälle legten offen, dass der Kader zu dünn besetzt ist. Das Selbstvertrauen der Mannschaft ging verloren. Dazu kamen individuelle Aussetzer wie beim 1:4 bei Abstiegskandidat Bournemouth vor zwei Wochen.

Der sonst so verlässliche Torwart und Kapitän Kasper Schmeichel patzte. Er ist neben Vardy der einzig verbliebene Stammspieler aus der Meistermannschaft. Der ehemalige Freiburger Innenverteidiger Çağlar Söyüncü, der in der Hinrunde den Weggang von Harry Maguire zu Manchester United tadellos kompensiert hatte, kassierte eine dumme Rote Karte. "Wir sind nicht erfahren oder konstant genug, um uns um die Champions League Gedanken zu machen" , zürnte Rodgers hinterher. Auch der Trainer lag zuletzt allerdings häufiger daneben mit seiner Taktik und seinen Auswechselungen.

Brendan Rodgers tut was für seinen Ruf

Trotzdem hat sich der 47-Jährige profiliert in dieser Saison. Er hat mit der Entwicklungsarbeit bei Leicester seinen Ruf aufgebessert, der gelitten hatte nach der dramatisch verpassten Meisterschaft mit Liverpool 2014 (nach Steven Gerrards Ausrutscher) und seiner Entlassung im Jahr darauf.

Beim FC Celtic in Glasgow empfahl sich Rodgers mit dem zweifachen Triple aus Meisterschaft, Pokal und Ligapokal für die Rückkehr in die Premier League. Als er im Februar des vergangenen Jahres in Leicester vorstellig wurde, befand sich der Klub immer noch in Schockstarre nach dem Tod des beliebten Besitzers Vichai Srivaddhanaprabha bei einem Hubschrauber-Absturz vier Monate zuvor.

Leicester City investiert in die Zukunft

Rodgers hat dabei geholfen, dass die "Foxes" wieder zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die Ambitionen neben dem Platz mit dem Bau eines Trainingszentrums für 100 Millionen Pfund und einer geplanten Erweiterung des King-Power-Stadions werden begleitet von Fortschritten auf dem Rasen. Früher als erwartet hat der Klub das Ziel erreicht, in der Premier League die Elite der so genannten Big Six aufzubrechen, natürlich auch wegen der Schwäche von Tottenham Hotspur und des FC Arsenal.

Leicester City wird die Spielzeit mit dem besten Ergebnis seit der Meisterschaft abschließen und hat die Teilnahme mindestens an der Europa League sicher, unabhängig vom Ausgang des Duells mit Manchester United. Nur wäre sie eine Enttäuschung nach dieser Saison.

