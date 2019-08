Liverpool gegen Manchester City

Jürgen Klopp wirkte überrascht und runzelte die Stirn. "Ein Vorbereitungsspiel? Sehen Sie das so in diesem Land?", fragte Liverpools Trainer die Journalisten vor dem Supercup gegen Manchester City am Sonntag (04.08.2019/16 Uhr). "Selbst wenn ich nur acht Spieler zur Verfügung hätte, würde ich versuchen, zu gewinnen. Es ist ein Finale" , sagte Klopp.

Klopp möchte den Schwung mitnehmen

Der "Community Shield" gilt in England seit jeher als lockerer Aufgalopp für die anstehende Saison. "Das ist das erste Mal, dass ich realisiere, dass das sonst niemand so sieht. Ein 'curtain raiser' (Anm., kurzes Vorspiel im Theater), das ist unglaublich" , sagte Klopp und schüttelte den Kopf: "Wieso spielen wir diesen Wettbewerb überhaupt, wenn er nichts bedeutet? Wieso wird er nicht abgeschafft?"

Nach dem historischen Champions-League-Triumph, mit dem sich Klopp bei den "Reds" endgültig ein Denkmal gesetzt hat, will der 52-Jährige den Schwung auch in die neue Saison mitnehmen. Im Wembley-Stadion geht es immerhin um eine Trophäe - und der Wettstreit mit Pep Guardiola in die nächste Runde.

Double-Sieger City will den Titel verteidigen

City gewann die Premier League in der vergangenen Saison mit nur einem Punkt Vorsprung auf Liverpool und holte auch den FA Cup. Das Double führte dazu, dass der Vize-Meister beim Community Shield mitspielen darf - also Liverpool. Sonst trifft wie üblich der Meister auf den Pokalsieger.

Die "Citizens" wollen ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. Damals gewann City mit 2:0 gegen Chelsea. "Es ist immer wichtig, weil du eine Trophäe gewinnen kannst und es den Maßstab für das ganze Jahr setzt" , sagte Citys Kevin de Bruyne.

Mané und Sané fraglich

Klopp wird allerdings nicht seine absolute Bestbesetzung ins Rennen schicken, das magische Offensiv-Dreieck ist wohl nicht einsatzbereit. Sadio Mané weilt nach dem verlorenen Afrika-Cup-Finale mit Senegal noch im Urlaub, eine Chance gäbe es auf einen Einsatz von Mohamed Salah und Roberto Firmino. Nach einer etwas verpatzten Vorbereitung mit Niederlagen gegen Borussia Dortmund (2:3), Sevilla (1:2) und den SSC Neapel (0:3) hoffen die "Reds" auf ein Erfolgserlebnis.

Ob auf der anderen Seite Guardiola den von den Bayern umworbenen Leroy Sané einsetzen wird, ist unklar.

nch/sid | Stand: 02.08.2019, 13:08