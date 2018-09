sportschau.de berichtet am Donnerstag (27.09.2018) je nach Bekanntgabe frühestens ab 14:45 Uhr in einem Livestream von der Verkündung der Entscheidung. Vieles spricht für die deutsche Bewerbung, doch chancenlos ist die Türkei keinesfalls.

Das Geld

Die UEFA erzielte bei der EM 2016 in Frankreich fast zwei Milliarden Euro Einnahmen, wovon mehr als 800 Millionen als Gewinn blieben. Gewaltige Summen, die es nach dem Geschmack des europäischen Verbandes 2020 und auch 2024 noch zu steigern gilt. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bezeichnete die Einnahmemöglichkeiten als "absolut entscheidend" .

Und hier setzt die türkische Bewerbung an vielen Stellen an. Die EURO ist für den autokratischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan eine Möglichkeit, die Türkei in einem anderen Zusammenhang als mit Menschenrechtsverletzungen oder dem Abbau der Rechtsstaatlichkeit zu präsentieren. Die Türkei bietet zehn Stadien, die sich alle in Staatsbesitz befinden - im Gegensatz zu Deutschland mietfrei für die UEFA.

Der Kampf um ein Turnier ist auch der Wettbewerb um größtmögliche Zugeständnisse an den Ausrichter. Die Türkei kann unter Erdogans Führung viel leichter Steuerfreiheit und andere Staatsgarantien gewährleisten, was auch DFB-Präsident Reinhard Grindel öffentlich beklagte. Deutschland muss sich dagegen an Steuergesetze halten. Im Evaluierungsbericht der UEFA erhält die deutsche Bewerbung in diesem Punkt das Prädikat "auf recht gutem Niveau" . Die Türkei sieht der Bericht "auf hohem Niveau" . Die Bundesregierung hat einige Geschenke verweigert, die Türkei scheint hier im Vorteil zu sein.

Die Menschenrechte

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

Sie kommen wohl erst nach dem Geld, stehen aber zumindest formal auf der Agenda. In den Bedingungen für die Ausrichtung steht erstmals: "Die Bewerber haben die Verpflichtung, die Menschenrechte zu respektieren, zu schützen und zu erfüllen." Die UEFA bezieht sich dabei unter anderem auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Wenn diese Worte im Exekutivkomitee mit Leben gefüllt werden sollten, hat die Türkei am Donnerstag ein großes Problem.

Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, humanrights.ch und Amnesty International beklagen und dokumentieren häufig die Verletzung von Menschenrechten in der Türkei. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei Rang 157 von 180. Im UEFA-Evaluierungsbericht heißt es zur Türkei: "Das Fehlen eines Aktionsplans in Sachen Menschenrechte ist problematisch." Deutschland verweist dagegen darauf, dass "das deutsche Grundgesetz unveräußerliche Rechte und Freiheiten garantiert" . Klarer kann man in dieser Hinsicht wohl kaum vorne liegen. Allerdings: Die UEFA hat die türkische Bewerbung trotz allem zur Wahl zugelassen, eine große Rolle dürfte diese Frage deshalb nicht spielen.

In Aserbaidschan - auf Platz 163 in der Rangliste der Pressefreiheit - finden schließlich auch mehrere Spiele der EURO 2020 statt. Und der Präsident des türkischen Fußballverbands spielt beim Thema Pressefreiheit eine Rolle: Yildirim Demirören, ein Vertrauter Erdogans, hat mit seinem Unternehmen zuvor unabhängige Medien übernommen und auf Linie gebracht.