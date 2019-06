Gruppe A: Tschechien will sich rehabilitieren

In der Gruppe A will sich Tschechien für die 0:5-Pleite zum Auftakt in England rehabilitieren. Das Team von Trainer Jaroslav Silhavy muss daheim gegen Bulgarien ran. Die Bulgaren warten nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Sieg. Im zweiten Duell der Gruppe erwartet Montenegro das Team aus Kosovo. Tabellenführer England kann sich alles aus der Ferne anschauen.

Gruppe B: Ukraine will Druck auf Portugal machen

Für Schlusslicht Litauen ist in der Gruppe B ein Sieg gegen das aufstrebende Luxemburg Pflicht. Das Hinspiel ging allerdings mit 1:2 verloren. Spitzenreiter Ukraine könnte mit einem Dreier gegen Serbien seinen Vorsprung auf das spielfreie Portugal ausbauen.

Gruppe C: Dritter Sieg für Nordirland?

Nordirland peilt in der deutschen Gruppe C in Estland den dritten Sieg an. Neun Punkte wären ein gutes Polster vor den noch anstehenden Duellen mit der DFB-Elf und den Niederlanden. Deutschland steht vor einer Pflichtaufgabe in Weißrussland.

Gruppe D: Irland in Dänemark gefordert

Zwei Spiele, zwei 1:0-Siege: Irland trat in der Gruppe D bisher recht minimalistisch auf. In Dänemark ist eine Leistungssteigerung nötig. Die Dänen überraschten zum Auftakt in der Schweiz, als sie aus einem 0:3-Rückstand binnen zehn Minuten ein 3:3 machten. Im zweiten Spiel treffen die noch punktlosen Teams aus Georgien und Gibraltar aufeinander.

Gruppe E: Bekommt Kroatien die Kurve?

Vizeweltmeister Kroatien kommt nach verkorksten Auftritten in der Nations League auch in der EM-Qualifikation nicht in Tritt. Nach einem mühevollen Sieg gegen Aserbaidschan und einer Pleite in Ungarn will jetzt Wales die aktuelle Schwäche des Teams nutzen. Verloren ist aber noch nichts. In der engen Gruppe E haben vier Teams jeweils drei Punkte. Aserbaidschan trifft im zweiten Spiel auf Ungarn.

Gruppe F: Spanien und Schweden vor Pflichtsiegen

In der Gruppe F steht Spanien vor einer Pflichtaufgabe auf den Färöer-Inseln, auch Schweden hat einen Sieg gegen Malta fest eingeplant. Zwischen Norwegen und Rumänien ist derweil alles offen. Die Norweger machten jüngst beim spektakulären 3:3 gegen Schweden auf sich aufmerksam.

Gruppe G: Österreich muss dringend punkten

Nach zwei Pleiten zum Auftakt steht Österreich gegen Slowenien mächtig unter Druck. Gibt es erneut keinen Sieg, dann droht das Team auch die EM 2020 zu verpassen. Spitzenreiter Polen, noch ohne Gegentreffer, muss in Nordmazedonien ran. Der Tabellenzweite Israel spielt in Lettland.

Gruppe H: Frankreich muss in die Türkei

Es ist das Topspiel der Gruppe H. In der Türkei steht Weltmeister Frankreich vor seiner wohl schwersten Aufgabe in der EM-Qualifikation. Genau wie die Franzosen sind auch die Türken noch ungeschlagen und wollen dem Favoriten unbedingt ein Bein stellen. Island, das bei der EM 2016 noch für Furore gesorgt hatte, will den aktuellen Abwärtstrend gegen Albanien stoppen. Außerdem treffen die beiden noch punktlosen Teams aus Moldawien und Andorra aufeinander.

Gruppe I: Leichte Siege für Belgien und Russland?

WM-Halbfinalist Belgien hat sich in Gruppe I bisher noch keine Blöße gegeben. Das soll auch gegen Kasachstan so bleiben. Russland, das gegen ebenjene Belgier zum Auftakt das Spitzenspiel der Gruppe verlor, will gegen San Marino etwas für sein Torverhältnis tun. Schottland will mit einem Sieg gegen Zypern den beiden Topteams auf den Fersen bleiben.

Gruppe J: Schweres Auswärtsspiel für Italien

Zwei Siege, 8:0-Tore: Für Italien sieht es in der Gruppe J bisher sehr gut aus. Jetzt geht es allerdings zum Spitzenspiel nach Griechenland. Können die Italiener auch dort bestehen? Finnland erwartet derweil Bosnien-Herzegowina, und im Duell der Underdogs spielt Armenien gegen Liechtenstein.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 07.06., ab 22.50 Uhr

red | Stand: 07.06.2019, 06:00