Die Türkei besiegte am Montag (25.03.19) in Eskisehir die Auswahl der Republik Moldau mit 4:0 (2:0). Der in Neuwied geborene Fenerbahce-Profi Hasan Ali Kaldirim (24.), der frühere Frankfurter Tosun (26., 53.) und Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger Kaan Ayhan (70.) mit seinem ersten Länderspieltor trafen vor den Augen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Der türkische Stürmerstar Burak Yilmaz verschoss in der 53. Minute zudem einen Foulelfmeter.

Frankreich am Abend gegen Island

Die am 1. Spieltag ebenfalls siegreichen Franzosen und Isländer treffen am Montagabend in St. Denis aufeinander. Zudem empfängt Andorra im Duell der Punktlosen die Auswahl Albaniens.

sid | Stand: 25.03.2019, 20:01