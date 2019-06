Gruppe C: McNair lässt Nordirland jubeln

Nordirland behielt in der Gruppe C durch ein 1:0 (0:0) in Weißrussland seine weiße Weste. Die Nordiren führen das Klassement mit zwölf Zählern vor der DFB-Auswahl, die gegen Estland 8:0 (5:0) gewann und bei einem Spiel weniger als der Spitzenreiter neun Punkte auf dem Konto hat. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Patrick McNair (86.).

Gruppe E: Ungarn übernimmt Tabellenführung

Mit einem 1:0 (0:0) gegen Wales hat Ungarn die Tabellenführung in der Gruppe E übernommen. Den Treffer für die Ungarn, bei denen Torwart Peter Gulacsi und Willi Orban von RB Leipzig sowie Adam Szalai von der TSG Hoffenheim in der Startelf standen, erzielte Mate Patkai (80.).

Im zweiten Spiel des Tages setzte sich die Slowakei souverän 5:1 (3:1) bei Schlusslicht Aserbaidschan durch und unterstrich dadurch ihre Ambitionen auf ein EM-Ticket. Die Slowaken belegen aktuell punktgleich mit Kroatien Rang zwei. Stanislav Lobotka (8.), Juraj Kucka (27.), Marek Hamsik (27., 57.) und David Hancko (85.) trafen für die Slowakei, Ramil Sheydaev für Aserbaidschan (28.).

Gruppe H: Türkei verliert gegen Island

Weltmeister Frankreich hat sich nach dem Lapsus in der Türkei den Frust von der Seele geschossen und durch ein 4:0 (3:0) bei Fußball-Zwerg Andorra in der EM-Qualifikation dank isländischer Schützenhilfe wieder die Tabellenführung der Gruppe H übernommen. Für die Franzosen, bei denen der Münchner Kingsley Coman von Beginn an spielte, eröffnete Superstar Kylian Mbappe (11.) mit seinem 13. Länderspieltreffer den Torreigen. Nachdem Torjäger Antoine Griezmann und Mbappe anschließend beste Möglichkeiten ausgelassen hatten, erhöhte Wissam Ben Yedder nach einer halben Stunde auf 2:0, ehe Florian Thauvin (45.+1) für den Pausenstand sorgte. Kurt Zouma (60.) legte in Hälfte zwei nach.

Die Türkei, die nach dem Sieg gegen Frankreich am vergangenen Wochenende die Tabellenführung übernommen hatte, verlor überraschend gegen Island. In Reykjavik schoss Ragnar Sigurdsson (21., 32.) die Isländer mit einem Doppelpack in Front. Dorukhan Toköz (40.) brachte anschließend die Türken mit den beiden Düsseldorfer Profis Kaan Ayhan und Kenan Karaman wieder ins Spiel. Die Hausherren brachten die drei Punkte aber mit etwas Glück ins Ziel.

Gruppe I: Belgien gewinnt auch gegen Schottland

Belgien setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen Schottland durch und bleiben mit der perfekten Ausbeute von zwölf Punkten Tabellenführer. In Brüssel erzielte Romelu Lukaku (45.+1/57.) und der frühere Bundesligaprofi Kevin de Bruyne (90.+2) die Tore für die Hausherren, bei denen Axel Witsel und sein künftiger Dortmunder Vereinskollege Thorgan Hazard (bislang Borussia Mönchengladbach) in der Startelf standen.

Verfolger Russland gelang ein 1:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen Zypern. Dadurch blieb der Gastgeber und Viertelfinalist der vergangenen WM, der nur zum Auftakt gegen Premieren-Europameister (1960) Belgien 1:3 verloren hatte, mit neun Zählern dem zweiten Platz. Aleksej Ijonow (38.) traf für die Sbornaja.

Gruppe J: Italien dreht Spiel gegen Bosnien-Herzegowina

Italien hat in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft die ersten Punktverluste verhindert. Am vierten Spieltag der Gruppe J drehte der viermalige Weltmeister beim 2:1 (0:1)-Erfolg über Bosnien-Herzegowina das Spiel. Lorenzo Insigne (49.) und Marco Verratti (86.) sorgten in Turin für den Arbeitssieg. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko hatte die Gäste in einem spannenden Spiel nach 32 Minuten in Führung gebracht.

Finnland bleibt nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg über Liechtenstein mit neun Punkten ärgster Verfolger der Italiener. Wie schon am Samstag beim 2:0-Sieg über Bosnien-Herzegowina traf der frühere Schalker Teemu Pukki auch gegen Liechtenstein. Mit immerhin sechs Punkten dahinter liegt Armenien, das in Griechenland zu einem 3:2 (2:0)-Sieg kam.

