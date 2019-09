EM-Qualifikation, 5. Spieltag

EM-Quali - Kosovo schockt Tschechien

In der EM-Qualifikationsgruppe A entwickelt sich Kosovo immer mehr zur ernstzunehmenden Größe. Nach dem überraschenden 2:1-Erfolg über Tschechien am Samstag (07.09.2019) liegen die Kosovaren zumindest bis zum Abend an der Spitze.