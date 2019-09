In Jerewan gewann Italien sein Spiel in Gruppe J mit 3:1 (1:1) in Armenien. Alexander Karapetjan schockte die Gäste früh mit dem 1:0 (11.). Mit dem Ausgleich durch Andrea Belotti kam Italien besser in die Partie. Kurz vor der Pause spielten die Gastgeber dann nach Gelb-Rot gegen Torschütze Karapetjan in Unterzahl. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert bestrafte ein Foulspiel mit der Ampelkarte.

Danach zog sich Armenien um seinen Kapitän Henrich Mchitarjan weit zurück. Italien spielte überlegener und belohnte sich in der Schlussphase durch die Treffer von Lorenzo Pellegrini und (77.) und erneut Belotti (80.) mit zwei Treffern innerhalb kürzester Zeit mit dem fünften Sieg im fünften Spiel.

