Gruppe A: Tschechien mit Wiedergutmachung

Tschechien verbuchte mit einem 2:1 (1:0) gegen Bulgarien seinen ersten Sieg. Spitzenreiter bleibt aber mit sechs Punkten aus zwei Spielen England, das im Finalturnier der Nations League und nicht in der EM-Qualifikation spielte. Tschechien rehabilitierte sich damit für die 0:5-Pleite zum Auftakt in England.

Montenegro und Kosovo trennten sich 1:1.

Gruppe B: Ukraine weiter souverän vorne

Die Ukraine feierte einen 5:0 (2:0)-Kantersieg gegen Serbien und baute mit sieben Punkten die Tabellenführung in der Gruppe B aus. Wiktor Zygankow brachte die Gastgeber in Lwiw mit einem Doppelschlag in Führung (26. und 28.). Konopljanka (46. und 75.) und Roman Jaremtschuk (59.) schraubten nach der Pause das Ergebnis in die Höhe. Die Serben liegen nach zwei Spielen mit nur einem Punkt schon deutlich zurück.

Überraschend Tabellenzweiter ist weiterhin Luxemburg nach dem 1:1 (1:0) in Litauen mit vier Zählern. Gerson Rodrigues traf für die Gäste (21.). Die Balten spielten ab der 42. Minute in Unterzahl, nachdem Saulius Mikoliunas die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, glichen aber durch Arvydas Novikovas aus (74.).

Gruppe D: Irland bleibt unbesiegt

Die irische Mannschaft bleibt ungeschlagen. Gegen Dänemark erkämpfte sich der Tabellenführer der Gruppe D dank eines späten Treffers ein 1:1 (0:0). Der frühere Bundesliga-Profi Pierre-Emile Höjbjerg (76.) sorgte in Kopenhagen kurz nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer für die Führung der Dänen, Innenverteidiger Shane Duffy glich kurz vor dem Ende aus (85.). Irland bleibt mit sieben Punkten und einem Spiel mehr an der Tabellenspitze.

Im zweiten Spiel der Gruppe sicherte sich Georgien durch das 3:0 (1:0) in Tiflis gegen Gibraltar die ersten Punkte.

Gruppe F: Spanien und Schweden mit Pflichtsiegen

Spanien feierte auf den Färöer mit einem 4:1 (3:1) den dritten Sieg im dritten Spiel und führt die Tabelle in Gruppe F souverän an. Sergio Ramos (5.), Jesus Navas (19.), Eigentorschütze Teitur Gestsson (34.) und Jose Gaya (71.) trafen für Spanien in Torshavn. Klaemint Olsen (30.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Färöer.

Ebenfalls gut im Rennen liegt Schweden als Zweiter mit sieben Punkten nach dem 3:0 (1:0) gegen Malta. Der Mainzer Bundesligaprofi Robin Quaison brachte die schwedische Auswahl bereits in der 2. Minute in Führung. Viktor Claesson (50.) machte kurz nach dem Seitenwechsel in Solna alles klar, der Dortmunder Alexander Isak (81.) traf zum Endstand.

Im dritten Spiel der Gruppe kam Norwegen nach einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (0:0) gegen Rumänien hinaus. Der Ex-Hoffenheimer Tarik Elyounoussi (59.) und Toptalent Martin Ödegaard (70.) brachten Norwegen in Führung, Claudiu Keseru (77., 90.+2) sicherte den Rumänen mit einem Doppelpack noch einen Punkt.

Gruppe G: Österreich schafft wichtigen Erfolg

Der Schalker Guido Burgstaller schoss Österreich gegen Slowenien mit einem Abstauber in der 74. Minute zum ersten Sieg der EM-Qualifikation. In Klagenfurt gewann das Team von Trainer Franco Foda gegen Slowenien 1:0 (0:0). Zuvor hatte Österreich gegen Polen (0:1) und in Israel (2:4) zwei Niederlagen kassiert. Mit drei Punkten liegt das Team in der Gruppe G auf dem vierten Platz.

Israel mit Trainer Andreas Herzog löste die Pflichtaufgabe in Lettland und gewann 3:0 (0:0). Alle drei Treffer erzielte Kapitän Eran Zahavi (10., 59., 80.). Israel ist damit Gruppenzweiter.

Die Tabellenführung mit der makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen verteidigte aber Polen. Das Team gewann dank eines Treffers von Kamil Glik (47.) in Nordmazedonien 1:0 (0:0).

Weitere Spiele am Samstag

Erst am Samstag spielen die Gruppen, C, E, H, I und J - dann ist auch die deutsche Mannschaft im Einsatz

Gruppe C: Dritter Sieg für Nordirland?

Nordirland peilt in der deutschen Gruppe C in Estland den dritten Sieg an. Neun Punkte wären ein gutes Polster vor den noch anstehenden Duellen mit der DFB-Elf und den Niederlanden. Deutschland steht vor einer Pflichtaufgabe in Weißrussland.

Gruppe E: Bekommt Kroatien die Kurve?

Vizeweltmeister Kroatien kommt nach verkorksten Auftritten in der Nations League auch in der EM-Qualifikation nicht in Tritt. Nach einem mühevollen Sieg gegen Aserbaidschan und einer Pleite in Ungarn will jetzt Wales die aktuelle Schwäche des Teams nutzen. Verloren ist aber noch nichts. In der engen Gruppe E haben vier Teams jeweils drei Punkte. Aserbaidschan trifft im zweiten Spiel auf Ungarn.

Gruppe H: Frankreich muss in die Türkei

Es ist das Topspiel der Gruppe H: In der Türkei steht Weltmeister Frankreich vor seiner wohl schwersten Aufgabe in der EM-Qualifikation. Genau wie die Franzosen sind auch die Türken noch ungeschlagen und wollen dem Favoriten unbedingt ein Bein stellen. Island, das bei der EM 2016 noch für Furore gesorgt hatte, will den aktuellen Abwärtstrend gegen Albanien stoppen. Außerdem treffen die beiden noch punktlosen Teams aus Moldawien und Andorra aufeinander.

Gruppe I: Leichte Siege für Belgien und Russland?

WM-Halbfinalist Belgien hat sich in Gruppe I bisher noch keine Blöße gegeben. Das soll auch gegen Kasachstan so bleiben. Russland, das gegen ebenjene Belgier zum Auftakt das Spitzenspiel der Gruppe verlor, will gegen San Marino etwas für sein Torverhältnis tun. Schottland will mit einem Sieg gegen Zypern den beiden Topteams auf den Fersen bleiben.

Gruppe J: Schweres Auswärtsspiel für Italien

Zwei Siege, 8:0-Tore: Für Italien sieht es in der Gruppe J bisher sehr gut aus. Jetzt geht es allerdings zum Spitzenspiel nach Griechenland. Können die Italiener auch dort bestehen? Finnland erwartet derweil Bosnien-Herzegowina, und im Duell der Underdogs spielt Armenien gegen Liechtenstein.

nch/sid/dpa | Stand: 07.06.2019, 23:01