UEFA gibt Ausrichter der Europameisterschaft bekannt

Deutschland bekommt die Fußball-EM 2024, die Türkei geht leer aus

Nach der WM 2006 wird 2024 wieder ein Fußball-Großereignis in Deutschland stattfinden. Die Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erhielt am Donnerstag (27.09.2018) den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft in sechs Jahren. Auch die Türkei hatte sich um die EM beworben, bekam aber nicht genügend Stimmen.