1986 ist Maradona.

Fußball, so wurde es auch in den 70er Jahren erzählt, sei ein Mannschaftssport. Das hat jeder geglaubt, gab ja auch gute Argumente, allein diese Bilder, auf denen immer 22 Spieler und ein Herr in Schwarz einliefen.

Dann waren die 70er Jahre vorbei, und bei der Weltmeisterschaft 1982 lief ein Junge mit schwarzen Haaren für den Weltmeister auf. Diego Armando Maradona. Das hörte sich schon gut an.

Im Mannschaftssport Fußball war die Manndeckung der Normalfall. Aber dieser Junge mit den schwarzen Haaren, 21 Jahre alt, der war nicht normal. Das bekamen sie nun auch in Europa mit.

Es ging darum, ihm weh zu tun

Claudio Gentile hieß der Italiener, der Diego Maradona in Manndeckung nahm. Es ging Gentile nicht um den Ball. Es ging ihm darum, Diego Maradona weh zu tun und die Lust zu nehmen. Das gelang ihm ganz gut.

Im nächsten Spiel gegen Brasilien trat Maradona zurück. Rote Karte, Aus für Argentinien. Das Leben von Diego Armando war schon im Sommer 1982 ganz gut erzählt.

Gier nach Schnipseln

Der FC Barcelona holte ihn, 1984 wechselte Maradona zum SSC Neapel. Streamingdienste gab es noch nicht, sonst wären die Server regelmäßig zusammengebrochen, weil alle ihn hätten spielen sehen wollen. Die Schnipsel in den Sonntagssendungen mussten reichen. Es spielte nicht Napoli, es spielte Maradona.

Dann kam der Sommer 1986. Alles live. Eine wundervolle WM mit fantastischen Spielen. Dänemark, die UdSSR , Belgien, Frankreich, Brasilien, Deutschland, England - sie lieferten den würdigen Rahmen für Maradona.

Das Ende des Mannschaftssports

Fußball war nur noch bedingt ein Mannschaftssport. Um die Form zu wahren, wurde eingeblendet, dass England gegen Argentinien im Viertelfinale spielt. Aber es war nur Maradona.

Die Treter traten vergeblich. Maradona und sein Kind, der Ball, waren allen überlegen.

Das Solo gegen England, das Solo gegen Belgien. Noch heute müssten Eltern in Deutschland bestraft werden, die ihren Kindern verbaten, mitten in der Nacht die Kunst des Diego Armando Maradona anzusehen.

1986 ist Maradona.

Stand: 26.11.2020, 07:00