Angeführt von DFB-Präsident Reinhard Grindel und Ehrenspielführer Philipp Lahm übergab die Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) seine Bewerbungsunterlagen am Stammsitz der Europäischen Fußball-Union an UEFA-Chef Aleksander Ceferin. Entschieden ist damit freilich noch nichts.

Wer bewirbt sich noch?

Einziger Konkurrent des DFB ist die Türkei, die am Donnerstag (25.04.2018) ihre Unterlagen der UEFA übergeben will. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag.

Wie stehen die deutschen Chancen auf einen EM-Zuschlag?

Deutschland ist der Favorit. Logistik und Infrastruktur sind auf Topniveau. Die für die WM 2006 gebauten oder renovierten Stadien benötigen allenfalls eine Modernisierung. Das Weltmeister-Land ist über alle organisatorischen Zweifel erhaben. Zudem hat Deutschland seit 1988 keine EM mehr ausgerichtet. Der größte nationale Fußball-Verband wäre also wieder einmal dran.

Was sind die Stärken der Türkei?

Unterschätzen darf der DFB seinen einzigen Mitbewerber auf keinen Fall. Die Stadien sind auch in der Türkei auf hohem Level und die notwendigen Staatsgarantien sind unter Präsident Recep Erdogan kein Problem. Ein Fehler würde es sein, zu sehr auf fehlende Meinungs- und Pressefreiheit hinzuweisen. Demokratiemangel ist bei Abstimmungen von Fußball-Funktionären schon oft kein Wahl-Hindernis gewesen. Gerade bei den osteuropäischen UEFA-Delegierten genießt die Türkei offenbar viel Sympathie. "Die Türkei ist ein in jeder Hinsicht ernstzunehmender Mitbewerber. Das Rennen ist völlig offen" , sagte Grindel.

Wer wählt überhaupt wann den EM-Gastgeber?

Am 27. September entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über den EM-Ausrichter. 18 Mitglieder dürfen ihre Stimme abgeben. Grindel und sein türkischer Kollege Servet Yardimci können an der Wahl nicht teilnehmen, da sich ihre Länder um das Turnier bewerben.

Das Wahlprozedere sieht laut Artikel A.4 der UEFA-Regularien vor, dass jedes Exko-Mitglied seinem Favoriten zwei Punkte gibt, dem anderen Kandidaten einen. Der Kandidat mit den meisten Punkten gewinnt die Abstimmung. Bei Stimmengleichheit gibt das Votum von UEFA-Präsident Ceferin den Ausschlag.

Die Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees kommen aus Slowenien, Schweden, Portugal, der Ukraine, Italien, England, Polen, Ungarn, Irland, der Schweiz, Frankreich, Bulgarien, Spanien, Kroatien, Niederlande und Schweden. Die bekanntesten Mitglieder sind neben Ceferin der Pole Zbigniew Boniek, der Kroate Davor Suker und der Italiener Andrea Agnelli.

Welche Rolle spielt das Sommermärchen 2006?

Grindel ist sich sicher: Für die UEFA-Wahlmänner spielen die Verfehlungen der WM-Macher von 2006 um den damaligen OK-Chef Franz Beckenbauer keine Rolle mehr. "Meine Kollegen im UEFA-Exko wissen, dass der neue DFB für Good Governance und Compliance steht. Sie wissen, dass unsere Bewerbung vom ersten Tag an in transparenter Art und Weise angegangen wurde" , sagte er. Und doch schwingt die Erinnerung an die WM 2006 mit - im Guten wie im Schlechten, sonst hätte der DFB auch nicht so viel Wert auf Transparenz im Bewerbungsverfahren gelegt.

Wo würde 2024 gespielt werden?

14 Städte bewarben sich, zehn wurden ausgesucht. Berlin, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Stuttgart, Frankfurt und München bekamen wie 2006 den Zuschlag, dazu noch Düsseldorf. Bremen und Mönchengladbach sowie die WM-Spielorte Hannover und Nürnberg wurden aussortiert.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 24.04.2018, ab 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 24.04.2018, 10:15