Wie die Serie A am Montag (24.02.2020) bekanntgab, wird die für Freitag geplante Partie Udinese Calcio gegen AC Florenz abgesetzt. Bereits am Wochenende wurden insgesamt vier in den vom Coronavirus besonders betroffenen Regionen Lombardei und Venetien abgesagt.

Die Serie A signalisierte mittlerweile Bereitschaft, Partien ohne Zuschauer auszutragen, um nicht weitere Spiele verlegen zu müssen. Angesichts des dicht gedrängten Spielkalenders wäre es problematisch, diese nachzuholen.

Inters Europa-League-Partie im Fokus

Offen ist noch, was mit der für Donnerstag terminierten Partie in der Europa-League-Zwischenrunde zwischen Inter Mailand und dem bulgarischen Klub Ludogorez Rasgrad geschehen wird. Das letzte Wort hat die Europäische Fußball-Union (UEFA), die sich dazu bisher nicht geäußert hat. Nicht ausgeschlossen wird, dass das Spiel im 70.000 Zuschauer fassenden Giuseppe-Meazza-Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird.

Am Dienstag ist ein Gipfeltreffen von Italiens Nationalem Olympischen Komitee CONI mit Sportminister Vincenzo Spadafora geplant, um über die Lage zu beraten. "Unsere Pflicht ist die Regierungsbeschlüsse zu unterstützen, die im Interesse der öffentlichen Gesundheit ergriffen werden" , sagte CONI-Chef Giovanni Malago.

sid | Stand: 24.02.2020, 10:11