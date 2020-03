Coronavirus - Europäischer Ligaverband fordert Europapokal am Wochenende

" Die Situation rund um die Verbreitung des Coronavirus wird zu einem möglichst flexiblen Ansatz führen müssen ", sagt Jacco Swart, Generalsekretär des europäischen Ligaverbandes "European Leagues", im Gespräch mit sportschau.de.

Dafür müsse es möglich sein, Spiele aus der Champions League oder der Europa League bis zum Ende der Saison auch an Wochenendtagen nachholen zu können, sagte Swart.

Nachholtermine auch im Europapokal knapp

Denn auch in den europäischen Klubwettbewerben drohe eine Knappheit an Nachholterminen. Mit dem Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt, das für den 18. März geplant war, wurde bereits ein Spiel in der Europa League abgesagt. Im Gespräch war, beide Spiele in Frankfurt auszutragen. Das weitere dazukommen, ist zu befürchten. In der Champions League und in der Europa League finden zudem mehrere Spiele ohne Zuschauer statt.

Anders herum müsse die Maßgabe aufgegeben werden, dass die Ligen mit ihren Terminen möglichst nicht mit den Europapokal-Wettbewerben kollidieren. Auch sie müssten an passenden Tagen Spiele nachholen können. "Es ist keine ideale Situation", sagt Swart. "Wir müssen das Beste daraus machen."