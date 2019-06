Südamerikas Fußball-Fans bekommen das Traumduell Brasilien gegen Argentinien - allerdings schon im Halbfinale der Copa América. "Wir sind angekommen, um gegen Brasilien bestehen zu können. Wir müssen aber sehr konzentriert sein" , betonte Argentiniens Superstar Lionel Messi. "Das Leben ist Belo" , titelte die Sportzeitung "Olé" in Anspielung auf den Austragungsort des Duells der Erzrivalen am kommenden Dienstag: Belo Horizonte.

Zittersieg gegen Venezuela im Maracanã

Der Nationalmannschaft des krisengeschüttelten Venezuela blieb eine Sensation gegen die Argentinier versagt. Mit 2:0 setzte sich die "Albiceleste" in Rio de Janeiro durch. Im legendären Maracanã-Stadion brachte Lautaro Martínez nach einer Ecke von Sergio Agüero den Favoriten schon in der zehnten Minute in Führung. Giovani Lo Celso (74. Minute) machte den Sieg perfekt.

Nach dem Zittern ums Weiterkommen in der Gruppenphase wartet nun die maximale Herausforderung auf die Argentinier. "Wir haben Respekt vor ihnen" , versicherte Messi vor dem Spiel gegen die gastgebenden Brasilianer, deren verletzter Topstar Neymar nicht bei der Copa dabei ist.

Der 32-Jährige wartet noch immer auf einen großen Titel mit der A-Nationalmannschaft Argentiniens. So richtig zufrieden ist er mit sich derzeit nicht. "Es ist nicht meine beste Copa" , sagte der Superstar des FC Barcelona. "Aber das Wichtige ist, dass wir gewonnen haben."

Schlechte Erinnerungen an Belo Horizonte

Die "Seleção" hat Heimvorteil - allerdings in einem Stadion, das auch für eine der schlimmsten Demütigungen der stolzen Fußballnation steht. Am 8. Juli 2014 verlor der damalige WM-Gastgeber in Belo Horizonte das Halbfinale 1:7 gegen Deutschland. In die Runde der besten Vier bei der Copa war Brasilien durch ein 4:3 (0:0) im Elfmeterschießen gegen Paraguay eingezogen.

Chile und Peru siegen in Elfmeter-Krimis

Ebenfalls erst im Elfmeterschießen weiter kam Titelverteidiger Chile gegen Kolumbien. 5:4 hieß es am Ende für die Chilenen. Der vierte und letzte Halbfinal-Teilnehmer ist Peru, das Rekordsieger Uruguay aus dem Turnier warf. Uruguay, zweimaliger Weltmeister, unterlag im Viertelfinale in Salvador da Bahia mit 4:5 - auch hier endete die Partie im Elfmeterschießen. Topstar Luis Suarez vom FC Barcelona scheiterte als einziger Schütze. In der regulären Spielzeit war kein Treffer gefallen.

Messi: "Wir haben ein Ziel"

Für Argentiniens Trainer Lionel Scaloni und seine Mitspieler hatte Messi nach dem Sieg über Venezuela aber viel Lob parat. Scaloni, dessen Mitarbeiter und die Spieler würden vereint zusammenarbeiten, erzählte Messi. Nicht immer war das so im Lager der Argentinier. Bei der WM vor einem Jahr gab es einen Riss zwischen dem damaligen Trainer Jorge Sampaoli und den wichtigen Führungsspielern im Team. Im Viertelfinale war die WM für Argentinien damals vorbei. Nun scheint es besser zu laufen. Messi zumindest sagte: "Wir haben ein Ziel und arbeiten Hand in Hand."

red/dpa/sid | Stand: 30.06.2019, 10:30