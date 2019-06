Lionel Messi bewahrte im Stadion Minerão die Argentinier mit einem verwandelten Elfmeter in der 57. Minute vor einer Niederlage. Zuvor war Paraguay durch Richard Sánchez in Führung gegangen (37.).

Zum Abschluss benötigt Argentinien im Spiel gegen Katar unbedingt einen Sieg, um das Aus noch abzuwenden.

Zapata trifft spät für Kolumbien

Kolumbiens Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel bei der Copa América gewonnen. Sie bezwang die Auswahl von Katar im brasilianischen São Paulo durch ein spätes Tor von Duván Zapata. Der Stürmer von Atalanta Bergamo vollendete die Vorarbeit von James Rodríguez in der 86. Minute zum Endstand von 1:0. Katar. Der Gastgeber der Weltmeisterschaft 2022 ist als Gastland bei der Copa América dabei.

In ihrem ersten Spiel hatte die Mannschaft des Golfstaates am vergangenen Sonntag überraschend ein 2:2 gegen Paraguay erreicht. Kolumbien hatte Argentinien mit 2:0 geschlagen und führt die Gruppe B mit nun sechs Punkten souverän an.

dpa/sid | Stand: 20.06.2019, 10:27