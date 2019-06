Die Mannschaft von Trainer Reinaldo Rueda schlug das Gäste-Team aus Japan am Montag (17.06.2019, Ortszeit) in Sao Paulo mit 4:0 (1:0). Erick Pulgar erzielte in der 41. Minute den ersten Treffer für die Chilenen, Eduardo Vargas erhöhte in der 54. Minute. In der 82. Minute traf Alexis Sanchez zum 3:0, nur eine Minute später erhöhte Vargas zum Endstand.

Damit steht Chile in der Gruppe C mit drei Punkten hinter Uruguay auf dem zweiten Platz, Ecuador und Japan folgen mit jeweils null Punkten auf Platz drei und vier.

Leverkusens Aranguiz mit dabei

Vor den 23.253 Zuschauern, die das Morumbi-Stadion nur knapp zu einem Drittel füllten, setzte sich die Erfahrung der Chilenen, bei denen der Leverkusener Charles Aranguiz 90 Minuten spielte, gegen das verstärkte Olympiateam Japans durch. Der frühere Hoffenheimer Bundesligaprofi Vargas setzte sich mit 38 Toren hinter Alexis Sanchez (42) auf Rang zwei der ewigen Torjägerliste Chiles. Mit zwölf Treffern ist er zudem der beste noch aktive Copa-Torschütze.

