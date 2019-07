Die Copa America bekommt das erhoffte Gigantenduell. Die Seleção hat dabei einen Heimvorteil. Allerdings in einem Stadion, das auch für eine schlimme Demütigung der stolzen Fußball-Nation steht. Am 8. Juli 2014 verlor der damalige WM-Gastgeber in Belo Horizonte das Halbfinale 1:7 gegen Deutschland.

Die Zukunft auf dem Platz

Wenn in der Nacht zu Mittwoch in Belo Horizonte die beiden Kontrahenten aufeinandertreffen, könnten Stars der Zukunft für entscheidende Höhepunkte sorgen. Brasilien, ohne den verletzten Superstar Neymar, spielt gegen Argentinien mit einem Lionel Messi - weit entfernt von seiner Normalform. In Topform präsentieren sich aktuell hingegen der 23-jährige Brasilianer Éverton und der 21 Jahre alte Argentinier Lautaro Martínez. Beide spielten vor der Copa in ihren Nationalteams noch keine große Rolle.

Martínez trumpft im Viertelfinale auf

Es waren zehn Minuten absolviert, als Lautaro Martínez Argentinien im Viertelfinale gegen Venezuela mit 1:0 in Führung brachte. Und das nicht irgendwie - Martínez fälschte einen Schuss von Sergio Aguero gefühlvoll mit der Hacke in das venezolanische Tor ab.

Lautaro Martinez erzielte das 1:0 im Viertelfinale gegen Venezuela

Im ersten Spiel noch nicht eingesetzt, erzielte der 21-Jährige in den drei folgenden Partien zwei Treffer. Alle drei Spiele absolvierte der Shootingstar von Beginn an und war einer der Aktivposten - besonders im Viertelfinale gegen das Überraschungsteam aus Venezuela.

Vor der Copa America bestritt der 1,74 Meter große Mittelstürmer erst sieben Länderspiele. Sein Debüt für die Nationalmannschaft gab er im März 2018. Martínez ist nach Juan Foyth der Jüngste in Argentiniens Kader. Dennoch stellt er aktuell die großen Stars in der argentinischen Offensive in den Schatten. Mit seinem bulligen Körper glänzt "El Toro" vor allem durch seine Schnelligkeit und Dribbelstärke im Eins-gegen-eins.

Große Parallelen bei Éverton

Everton erzielte in der Gruppenphase zwei Treffer

Auf sich aufmerksam gemacht hat auch der Brasilianer Éverton. Der 23-Jährige spielt noch in seiner Heimat bei Gremio Porto Alegre, hat aber schon das Interesse europäischer Topklubs, wie Paris St. Germain oder Manchester City geweckt. Bei Porto Alegre ist er schon seit Jahren ein Leistungsträger, gab sein Debüt mit 18 Jahren.

In der Seleção kam Éverton vor der Copa America erst sechs Mal zum Einsatz, spielte nie über die volle Distanz und erzielte auch noch kein Tor. In den ersten beiden Gruppenspielen wurde der 23-Jährige in der Schlussphase eingewechselt und traf als Joker zum 3:0 Endstand gegen Bolivien. Dann bekam er gegen Peru seine Chance und spielte von Anfang an. Mit einem Tor und einer Vorlage konnte er Seleção-Trainer Tite beim 5:0 im letzten Gruppenspiel überzeugen. Im Viertelfinale gegen Paraguay spielte Éverton erneut von Beginn an.