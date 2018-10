Der Brasilianer Vinicius Junior gilt als eines der größten Talente im Weltfußball. Warum Real Madrid im Vorjahr für den damals 16-Jährigen mehr als 50 Millionen Euro an Flamengo überwies, wurde am vergangenen Wochenende deutlich: Da versenkte Reals Juwel im Spiel gegen Celta Vigo einen Zauber-Freistoß aus knapp 30 Metern im Winkel. Das Problem dabei: Vinicius Junior erzielte den Treffer für die zweite Mannschaft der "Königlichen". Kurz darauf wurde er auch noch vom Platz gestellt, nach einer kläglichen Schwalbe. Die automatisch verhängte Sperre gilt allerdings auch für Spiele in der Primera Division, weswegen Vinicius Junior auch nicht im "Clasico", dem Spiel der Spiele am Sonntag (28.10.2018) gegen den FC Barcelona auflaufen kann.

Nun ist der 18-Jährige bei Coach Julen Lopetegui ohnehin keine Option für den Kader, nach Ansicht des Trainers, aber auch anderer Beoabachter, braucht er noch Zeit. Doch dass Lopetegui das Wunderkind aus Rio derart konsequent missachtet und ihm bislang ganze zwölf Minuten Spielzeit gewährte, ist weitere Munition für die spanische Sportpresse, die ohnehin seit Wochen gegen Reals Coach feuert.

Viele Baustellen bei Real - Lopetegui ohne Antworten

Dass es den Königlichen, in der Liga derzeit nur Siebter, nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo an offensiver Durchschlagskraft fehlt, ist nicht das einzige Problem. Zuletzt blieb Real in der Liga 480 Minuten ohne Torerfolg und unterbot den mehr als dreißig Jahre alten Negativrekord. Weitaus mehr wird Lopetegui angelastet, dass er es nicht geschafft hat, dem Team eine tragfähige Spielidee für die Ära nach Ronaldo mitzugeben. Der Champions-League-Sieger wirkt überspielt, körperlich nicht auf der Höhe und uninspiriert, trotz Offensiv-Ausnahmekönnern wie Toni Kroos, Isco, Gareth Bale oder Weltfußballer Luka Modric. Auch eine feste Startelf ist nach neun Spieltagen noch nicht zu erkennen, selbst im Tor wird zwischen Thibaut Courtois und Keylor Navas munter rotiert.

Bei der Heimpleite gegen Levante am vergangenen Wochenende ließ Lopetegui neben Bale und Kroos auch Karim Benzema auf der Bank - der hilflose Auftritt des Teams dürfte das Vertrauen der Klub-Verantwortlichen in ihren Coach, das nach Zinedine Zidanes überraschenden Abgang im Sommer ohnehin nie besonders stark ausgeprägt schien, weiter erschüttert haben.

Spätestens seit dem Offenbarungseid gegen Levante gilt Lopetegui als Trainer auf Abruf. Das Bild, wie sich Real-Präsident Florentino Perez auf der Tribüne nach dem frühen zweiten Gegentreffer ein Mobiltelefon reichen lässt, lief in spanischen Medien und den sozialen Kanälen rauf und runter. Es sah wohl nicht nur so aus, als hätte der allmächtige Perez noch im Stadion das Recruiting für einen neuen Trainer in Auftrag gegeben.

Nach dem mühevollen 2:1-Sieg in der Champions League gegen Pilsen gab es zwar eine Jobgarantie von Sportdirektor Emilio Butragueno - zumindest bis zum Clasico. Doch im Fall einer Pleite im Camp Nou, beim verhassten Erzrivalen, dürfte ein Sturm über die Königlichen hereinbrechen, der wohl auch Lopetegui aus dem Amt fegen dürfte.

Die Diskussion um den angezählten Coach prägt das Duell der spanischen Giganten im Vorfeld, selbst dass erstmals seit zehn Jahren weder Cristiano Ronaldo noch der derzeit verletzte Lionel Messi auf dem Platz steht, rückt in den Hintergrund. "Operation: Rettet Lopetegui", titelte die Sporttageszeitung Marca am Freitag. Nach Ansicht des früheren Klub-Präsidenten Ramon Calderon sei die Entlassung von Lopetegui ohnehin "schon beschlossene Sache, unabhängig vom Clasico".

Mourinho schwebt über dem Bernabeu

Schon vor zwei Wochen soll Real Kontakt zum früheren Chelsea-Coach Antonio Conte aufgenommen haben, der allerdings noch in komplizierten Vertragsstreitigkeiten mit den "Blues" steht. Auch Roberto Martinez, Laurent Blanc sowie die Klub-Legenden Xabi Alonso und Raul werden als mögliche Nachfolger gehandelt.

Und auch der böse Geist von José Mourinho schwebt wieder über dem Bernabeu. Spanischen Medienberichte zufolge soll Klubboss Perez darüber nachdenken, den vor fünf Jahren verjagten Chef-Zyniker zurückzuholen. Die Nachricht soll in Reals Kabine bereits Alarm ausgelöst haben, Routiniers wie Marcelo und Sergio Ramos stärkten daraufhin Lopetegui demonstrativ den Rücken. Auch Toni Kroos sprach sich vor dem Clasico für den Coach aus - und kündigte Reals Wiederauferstehung an: "Wir hatten schon oft solche Situationen - am Ende haben wir immer wieder gezeigt, wozu wir in der Lage sind."