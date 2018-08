Gefährliche Lostöpfe in der Champions League

Warum drei spanische Teams in Topf 1 sind

Auffällig ist, dass in Topf 1 drei spanische Mannschaften liegen. Das liegt daran, dass die UEFA die acht Plätze in diesem Topf den Meistern aus den sechs erstplatzierten Ländern der Fünfjahreswertung sowie den Gewinnern der Champions League und der Europa League 2018 zugesteht.

Somit sind neben dem spanischen Meister FC Barcelona die beiden Titelträger Real Madrid und Atlético Madrid dabei. Unter den Meistern aus Europas Top 6 befinden sich dementsprechend auch die Bayern.

Töpfe 2 bis 4: Horrorlose für alle möglich

Schalkes Trainer Domenico Tedesco (l.) gibt Breel Embolo Anweisungen

Die restlichen Töpfe werden nach der Setzliste gebildet, deren Grundlage der UEFA-Klubkoeffizient ist. Dieser ist - vereinfacht gesagt - eine Kennzahl, die das Abschneiden in früheren Europapokalteilnahmen einordnen soll. So landet eher zufällig jede deutsche Mannschaft in einem anderen Topf.

Logischerweise hat Hoffenheim in Topf 4 daher die schlechtesten Chancen auf eine eher lösbare Gruppe, aber auch Schalke in Topf 3 könnte eine Kombination aus beispielsweise Paris Saint-Germain, Manchester United und Inter Mailand erwischen.

Einschränkungen bei der Ziehung

Kein Team kann in der Gruppenphase auf eine Mannschaft aus demselben Land treffen. Wie in der Vorsaison wird die UEFA wohl aufgrund des Kriegs in der Ostukraine ein Aufeinandertreffen von russischen und ukrainischen Mannschaften ausschließen, bestätigt wurde das aber noch nicht.

Darüber hinaus gibt es ab dieser Saison zwei Anstoßzeiten, der Termin um 20:45 Uhr ist Vergangenheit. Es gibt nun dienstags und mittwochs jeweils zwei Anstoßzeiten, nämlich 18:55 Uhr und 21 Uhr - was insgesamt vier Termine pro Spieltag ergibt.

Es ist daher davon auszugehen, dass beispielsweise die vier deutschen Klubs jeweils in Paaren der vorderen oder der hinteren Hälfte der Gruppen zugeordnet werden - so kann jeder Klub eines Landes zu einem Termin ohne Konkurrenz aus dem eigenen Land im Fernsehen gezeigt werden. So wird es seit Jahren in der Europa League gehandhabt. Offiziell bekannt geben will die UEFA die Regularien erst bei der Zeremonie.

Wer unverhofft dabei ist

Zwei Teams haben es noch unverhofft ohne Qualifikation in die Gruppenphase geschafft. Weil Real Madrid und Atlético Madrid über ihre Liga-Platzierung und ihre Titel in der Champions League und der Europa League doppelt qualifiziert sind, waren zwei Plätze vakant.

Ex-Herthaner Roman Hubnik bejubelt die Meisterschaft von Viktoria Pilsen.

Der Platz von Real Madrid geht dem Reglement der UEFA entsprechend an den Meister des elftplatzierten Landes der Fünfjahreswertung, Tschechien. Damit ist Viktoria Pilsen dabei. Über den Platz von Atlético freut sich der Tabellendritte aus dem fünftplatzierten Land der Fünfjahreswertung, Frankreich. Und so rückte auch Olympique Lyon direkt in die Gruppenphase.

Wie immer im Spiel: sehr viel Geld

Die UEFA hat bei ihrer Reform auch die Prämienzahlungen für die Klubs erhöht. Pro Punkt gibt es 900.000 Euro und auch sonst ist viel Geld zu verdienen.