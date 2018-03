In Brasiliens Sprachgebrauch gibt es einen Begriff, der das, was dem Nationaltrainer Tite derzeit so große Sorgen macht, zusammenfasst: "Neymardependencia", also die Abhängigkeit von Superstar Neymar. Die ist seit Jahren groß in Brasilien, lange Zeit verließ man sich zu sehr auf die Klasse dieses ebenso hochbegabten wie divenhaften Kickers. Und jetzt, wo Neymar mit einem gebrochenen Mittelfuß ausfällt und gar die Weltmeisterschaft in Russland zu verpassen droht, ist das Geschrei groß.

Tites Plan mit Douglas Costa

Tite, der Brasilien in den anderthalb Jahren seiner Amtszeit aus der tiefen Verunsicherung, die das 1:7 gegen Deutschland bei der WM 2014 hinterlassen hatte, befreit und zurück in den Kreis der Titelanwärter geführt hat, muss jetzt die Frage der Fragen für sich beantworten: Wer könnte Neymar ersetzen, falls der nicht mehr rechtzeitig fit wird?

Ein Anwärter auf den Neymar-Posten: Douglas Costa (v.)

Das Wiedersehen mit der DFB -Elf kommt da genau richtig. Im vorletzten Test vor der WM, Brasiliens Generalprobe findet im Juni gegen Österreich statt, wird Tite vermutlich seine aktuell bestmögliche Elf ins Rennen schicken. Also ohne Neymar, dafür im 4-1-4-1 mit Casemiro (Real Madrid) als einzigem Sechser, der das offensiv ausgerichtete Quartett vor ihm absichern soll.

Viel Auswahl für Tite

Philippe Coutinho (FC Barcelona) ist gesetzt, in Neymars Abwesenheit könnte er ins Mittelfeldzentrum an die Seite seines Vereinskameraden Paulinho rücken, dann wäre auf den Flügeln Platz für Willian (FC Chelsea) und Douglas Costa (Juventus Turin). Vor wenigen Wochen galt es noch als fraglich, ob der Ex-Bayern-Profi Costa überhaupt ein Ticket im Kader erhält, jetzt könnte er sogar in die Startelf rücken. "Die WM-Teilnahme wäre ein Traum" , sagte Costa kürzlich. Es sieht aus, als würde er sich erfüllen.

Es sind also durchaus klangvolle Namen, aus denen Tite seine Offensivreihe auswählen kann, zumal sich mit Gabriel Jesus (Manchester City) und dem ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino (FC Liverpool) zwei Spieler, die auch im Mittelfeld zum Einsatz kommen könnten, um den einzigen Platz im Angriff duellieren. Und dann sind da ja noch Renato Augusto, Fred, Talisca oder Taison - wo genau war jetzt das Problem?

Alisson oder Ederson?

Natürlich wird kein Akteur Neymar ersetzen können, wenn der tatsächlich ausfallen sollte. Doch auch dann hätte Brasilien bei der Endrunde in Russland einen Kader zur Verfügung, der auf dem Papier zu den besten im Turnier gehören wird. Und das nicht nur in der Offensive. Im Tor muss sich Tite zwischen Alisson (AS Rom) und Ederson (Manchester City) entscheiden, beide gehören derzeit zu den besten ihrer Zunft.

Wahrscheinlich hat der derzeit so überragende Alisson, der zwischen Madrid und Liverpool bei beinahe allen Spitzenklubs mit einem vermeintlichen Torwartproblem gehandelt wird, derzeit die Nase ein Stück weit vorn, er könnte auch in Berlin auflaufen. Vor ihm in der Viererkette sieht es allerdings nicht ganz so rosig aus, einzig Linksverteidiger Marcelo verkörpert Weltklasse.

Probleme in der Defensive

Die Innenverteidiger Miranda und Thiago Silva sind 33 und wirkten auch schon mal souveräner. Unter Druck häufen sich die Aussetzer, möglich, dass Marquinhos davon profitiert und sich in die Stammelf verteidigt. Und auf der rechten Seite agiert Dani Alves zwar mutig wie eh und je, doch auch er hat schon mal konstanter und auch deutlich besser gespielt.

Wenn die Brasilianer derzeit einen neuralgischen Punkt haben, dann liegt er in der Verteidigung. Doch die ist im Land des schönen Fußballs eben meist nur zweitrangig, und so spricht, spekuliert und sorgt man sich lieber weiter um Superstar Neymar. Die "Neymardependencia" dürfte das Land noch einige Zeit beschäftigen.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Brasilien - Sieben Tore und alte Wunden | Sportschau | 25.03.2018 | 03:08 Min. | Verfügbar bis 25.03.2019 | Das Erste

Stand: 26.03.2018, 10:01