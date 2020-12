"Immer verrrückte Resultate rund um Weihnachten"

"Es gab immer verrückte Resultate rund um Weihnachten", sagte Mullery: "Oft hast du hoch gewonnen oder brutal verloren." Brutal war jener Tag für Fulhams Gegner Ipswich. Der Klub war eineinhalb Jahre zuvor noch Meister geworden, konnte nach einem Trainerwechsel aber anschließend nicht mehr an diese Form anknüpfen. Das 1:10 war der Tiefpunkt. Klub-Boss John Cobbold nahm es mit Humor. "Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Bis es angepfiffen wurde."

Fulhams Mittelstürmer Graham Leggat im Jahr 1963

Bobby Howfield (3 Treffer) und Graham Leggat (4 Treffer) hatten Ipswich beinahe im Alleingang abgeschossen, die Gäste stiegen am Ende der Saison als Tabellenletzter mit insgesamt 121 Gegentoren ab. Das Spiel aber hallt bis heute nach: Nicht nur, dass Fulham nie höher gewinnen konnte in seiner Vereinshistorie, ein vermeintlicher Rekord für die Ewigkeit von Leggat - ein Hattrick binnen knapp dreieinhalb Minuten - wurde vor wenigen Jahren erst geknackt. Sadio Mané traf 2015 im Trikot des FC Southampton drei Mal binnen 2:56 Minuten gegen Aston Villa.

Kantersieg für Liverpool, Demütigung für Man United

Ganz oben am Ende der Saison 1963/64 stand der FC Liverpool, der am Boxing Day ebenfalls Eindruck hinterließ. Klublegende Roger Hunt, der 1966 mit England Weltmeister wurde, traf vier Mal nach der Pause beim 6:1-Erfolg gegen Burnley an der Anfield Road.

Manchester United, seit jeher Liverpools größter Rivale und in jener Saison Vizemeister, erlebte am Boxing Day ein Debakel. Beim Außenseiter Burnley unterlag das Team des damaligen Trainers Sir Matt Busby mit 1:6. Burnleys 18-jähriger Stürmer Andy Lochhead gehörte ebenfalls zu den Vierfach-Torschützen an jenem Tag. Der "Guardian" war anschließend voll des Lobes: "Das war einer der besten Vorstellungen, die ein so junger Spieler je bot." Ebenso kurios wie das Ergebnis: Zwei Tage später fand das Rückspiel im Old Trafford statt, Man United siegte mit 5:1.

Zehn Tore im Upton Park und das "Massaker" in Blackpool

Spielszene aus der Partie Blackpool gegen Chelsea im Dezember 1963

Im Upton Park in London stieg eine Partie, die an jedem "normalen" Spieltag wohl das Highlight gewesen wäre: Die Blackburn Rovers siegten dank der beiden Hattricks von Fred Pickering und Andy McEvoy mit 8:2 bei West Ham United. "Allem, was West Ham tat, haftete Unglück an. Alles, was Blackburn tat, wirkte eiskalt berechnet und richtig" , bilanzierte der "Guardian".

Die Boulevardpresse, konkret der "Daily Mirror", ging bei der 1:5-Heimniederlage von Blackpool gegen Chelsea gnadenloser an das Gestalten der Schlagzeile. "Das war ein Massaker" , schrieb die Zeitung: "Alle hätten schon zur Pause heim gehen können."

"Eine Erklärung dafür gibt es nicht"

Einen ganz besonderen Erfolg feierte West Bromwich Albion. Das Team holte einen 2:4-Rückstand gegen die Tottenham Hotspur auf und erkämpfte sich am Ende ein 4:4-Unentschieden. Wenige Tage zuvor hatte es noch heftige Streitigkeiten inklusive Spielerstreik gegeben - weil Trainer Jimmy Hagan angeordnet hatte, dass seine Spieler im Training kurze Hosen tragen müssen.

Fulhams Alan Mullery (r.) im Kopfballduell mit Denis Mochan (l.) bei einem Spiel im Craven Cottage im Februar 1963

Angesichts der Jahreszeit ohnehin schon eine ungewöhnliche Maßnahme. England aber erlebte im Jahr 1963 außerdem den sogenannten "Big Freeze", einen der kältesten Winter der Geschichte. Im Jahr zuvor hatte der traditionelle Boxing Day wegen heftigen Schneefalls noch ausfallen müssen, 1963 aber bleibt der Schnee weitgehend aus.

Zum Glück für die Fußballfans. Zum Glück für den Fußball. Denn der erlebte an jenem 2. Weihnachtstag einen historischen Tag. Nicht nur Fulhams Torschütze Mullery weiß: "Eine Eklärung dafür gibt es nicht."

Stand: 24.12.2020, 16:40