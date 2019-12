Das war in den vergangenen Jahren auch schon anders. Da moserte Klopp über die hohe Belastung zum Jahreswechsel. Am zweiten Feiertag (21 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de), dem Boxing Day, tritt der Tabellenführer der Premier League diesmal zum Spitzenspiel beim zehn Zähler zurückliegenden Verfolger Leicester City an. Dabei muss der Team-Manager des FC Liverpool auf Alex Oxlaide-Chamberlain verzichten. Der 26-Jährige fällt wegen einer Bänderverletzung im Knöchel zumindest für die nächsten beiden Meisterschaftsspiele aus. Für Leicesters Trainer Brendan Rodgers ist das englische Fußballprogramm zum Jahreswechsel hingegen schlicht "Unsinn" . Ähnlich deutlich hatte es Klopp in den Vorjahren auch ausgedrückt.

Klopp: "Das ist kein Computerspiel"

"Die Spieler sind keine Roboter, das ist kein Computerspiel" , sagte Rodgers nun über die enge Taktung. Am Samstag noch die 1:3-Niederlage bei Manchester City, am zweiten Feiertag gegen Klopp, zwei Tage später bei West Ham United und am Neujahrstag in Newcastle - atemlos durch die Weihnachtszeit.

Pep Guardiola, dessen Klub Manchester City ab Freitag zwei Spiele in 48 Stunden bestreiten muss, flüchtet sich in Sarkasmus. "Ich habe einen Dankesbrief an die Premier League geschrieben" , sagte er, "nach dem Spiel gegen Wolverhampton setzen wir uns in den Kühlschrank, um uns auf Sheffield vorzubereiten."

Klinsmanns gruselige Erinnerungen

Fußballerischer Hochgenuss ist angesichts der Belastung nicht zu erwarten. Mit Grausen erinnert sich Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann an das üble Weihnachtsgekicke zu seiner Zeit Mitte der Neunziger als Stürmer bei Tottenham Hotspur: "Das Spiel am 27. konntest du gar nicht mehr anschauen, da gab's nur lange Bälle." Damals wurde nicht nur am 26., sondern auch am 27. Dezember gespielt.

Schalkes englanderfahrener Trainer David Wagner sprach sich mit Nachdruck gegen die Einführung eines Boxing Day in Deutschland aus. "Ich hoffe nicht, dass das irgendwann kommt" , sagte Wagner, der von November 2015 bis Januar 2019 für Huddersfield Town verantwortlich war. "Ich habe es erlebt, und ich möchte es nicht haben" , sagte Wagner: "Ich akzeptiere diese Tradition in England. Aber ich bin froh, dass sie hier nicht vorherrscht. In Deutschland ist Weihnachten immer noch das Fest der Familie."

