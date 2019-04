Durch einen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen das schon als Absteiger feststehende Schlusslicht Huddersfield Town mit Borussia Dortmunds früherem U23-Coach Jan Siewert auf der Bank kletterten die Londoner zumindest bis Sonntag (14.04.2019) am FC Chelsea vorbei auf den dritten Rang. Zugleich feierten die "Spurs" eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch beim englischen Meister Manchester City (Hinspiel: 1:0).

Lucas mit Dreierpack

Vier Tage nach dem Erfolg im ersten Königsklassen-Duell mit den Citizens bestätigten die Gastgeber ihre Form. Der Kenianer Victor Wanyama (24.) und der Brasilianer Lucas mit einem Dreierpack (27./87./90+3) sorgten für den Sieg der Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino.

Durch den zweiten Liga-Erfolg nacheinander vergrößerten die "Spurs", bei denen der frühere Hamburger und Leverkusener Bundesliga-Star Heung-Min Son erst in der Schlussphase ins Spiel kam, ihren Vorsprung im Rennen um den vierten Champions-League-Rang auf den fünftplatzierten Lokalrivalen FC Arsenal auf zunächst vier Punkte. Son bereitete den Treffer zum 4:0 vor.

Sechste Pleite in Serie für Huddersfield

Huddersfields Moral hingegen scheint nach der Besiegelung des Abstiegs gebrochen: Die Mannschaft des später ausgewechselten Ex-Weltmeisters Erik Durm musste ihre sechste Pleite in Serie quittieren.

red/sid/dpa | Stand: 13.04.2019, 15:15