Die "Spurs" verloren am Samstag (04.05.2019) mit 0:1 beim AFC Bournemouth und kassierten damit die dritte Pleite innerhalb einer Woche. Der Champions-League-Halbfinalist verpasste zugleich die mögliche vorzeitige Qualifikation für die Königsklasse.

Zwei Platzverweise für Tottenham

Nathan Aké erzielte das Siegtor für Bournemouth in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die "Spurs" mussten das Spiel nach Roten Karten für Heung-Min Son (43. Minute/Tätlichkeit) und Juan Foyth (48./Foulspiel) mit zwei Mann weniger beenden.

Chelsea und Arsenal im Nacken

Tottenham ist mit 70 Punkten weiter Dritter der Premier League und hätte die Königsklassen-Qualifikation mit einem Sieg in Bournemouth sicher gehabt. Nun kann Chelsea mit einem Sieg gegen Watford am Sonntag vorbeiziehen und der FC Arsenal mit einem Erfolg gegen Brighton and Hove Albion bis auf einen Punkt herankommen. Am letzten Spieltag brauchen die "Spurs" gegen Everton nun wieder einen Sieg, um als Dritter oder Vierter sicher in die Champions League einzuziehen.