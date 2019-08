"Alle bei Manchester United sind angewidert von den rassistischen Beleidigungen gegen Paul Pogba gestern Abend" , schrieb der Klub in einer Mitteilung, die britische Medien am Dienstag (20.08.2019) zitierten. " Die Individuen, die solche Ansichten geäußert haben, repräsentieren nicht die Werte unseres großartigen Vereins, und es ist ermutigend zu sehen, dass die Mehrheit unserer Fans dieses Verhalten auch in den sozialen Medien verurteilt."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der Franzose Pogba war am Montagabend beim Auswärtsspiel gegen die Wolverhampton Wanderers (1:1) mit einem Strafstoß an Torhüter Rui Patricio gescheitert. Daraufhin war er im Internet beleidigt worden. Laut des Senders BBC wurden einige der Tweets später gelöscht und offenbar auch einige Twitter-Konten entfernt. Manchester United kündigte an, die Verfasser der rassistischen Tweets zu identifizieren und die härtesten Maßnahmen einzuleiten, die dem Verein möglich seien.

dpa | Stand: 20.08.2019, 13:21