Am 33. Spieltag kamen die Reds durch späte Treffer von Mohamed Salah (80.) und Jordan Henderson (86.) noch zu einem 3:1 (1:1) beim FC Southampton.Liverpool übernahm damit die Tabellenführung von Manchester City, das zwei Punkte Rückstand, aber auch noch ein Spiel weniger hat. Die Citizens treten erst am 24. April zum schweren Auswärtsspiel bei Manchester United an.

Klopp lobt die Mentalität

Klopp war nach der Partie gegen die Saints begeistert: "Es war unglaublich schwer gegen einen top organisierten Gegner. Aber wir sind nach dem Rückstand ruhig geblieben und haben weiter auf unsere Momente gewartet. Die kamen dann auch - und wir haben herausragend schöne Tore erzielt. Ich absolut glücklich mit der Leistung der Jungs, mit der Mentalität und dem Glauben, den sie gezeigt haben. Wir müssen sehr hart für unsere Siege arbeiten - aber das tun wir eben auch."

Im St. Mary's Stadium begann Liverpool behäbig und kassierte gleich die Quittung: Shane Long nutzte einen Stellungsfehler von Andrew Robertson, um die vom früheren Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl trainierten Gastgeber in Führung zu köpfen (9.).

Ausgleich durch Keita

Liverpool bekam nur langsam Tempo ins Spiel, trotzdem gelang Naby Keita noch vor der Pause der Ausgleich (36.). In Halbzeit zwei belohnte sich Liverpool spät für ein intensives Powerplay: Salah traf nach einem Sololauf über den halben Platz, ehe Kapitän Henderson für die Entscheidung sorgte.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 05.04.19, 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 05.04.2019, 23:01