Wenn Eden Hazard und seine Kollegen am Freitagabend (12.10.18) das traditionsreiche König-Baudouin-Stadion in Brüssel betreten, wird es ihnen mit Sicherheit etwas mulmig zu Mute sein. Das Nations-League-Spiel der "Roten Teufel" gegen die Schweiz, in dem es um die Tabellenführung in Gruppe 2 geht, ist angesichts des Korruptionsskandals rund um die belgische "Jupiler League" aktuell eher zweitrangig.

Belgien - riesiger Betrugsskandal in der Ersten Liga

Es geht in Belgiens Eliteliga um nichts weniger als einen riesigen Betrug in der vergangenen Erstliga-Saison. Mehrere Spiele in der finalen Saisonphase sollen von einem Konglomerat aus Spielerberatern, Klubmanagern, Trainern und Schiedsrichtern verschoben worden sein. Es geht offenbar um Spiele des KV Mechelen, der trotz mutmaßlicher korrupter Unterstützung am letzten Spieltag abgestiegen war. Mechelen gewann damals sein letztes Spiel mit 2:0, während Konkurrent KAS Eupen zeitgleich in den letzten 20 Spielminuten vier Tore zum 4:0-Sieg gegen Mouscron zustande brachte. Eupen blieb daher aufgrund der besseren Tordifferenz noch vor Mechelen.