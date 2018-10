Kompany sieht Fußballgeschäft nah an der Kriminalität

Nationalspieler Vincent Kompany, der für Englands Topklub Manchester City verteidigt, zeigte sich wenig verwundert: "Nein, diese Entwicklungen überraschen mich kaum. Der belgische Fußballsektor konnte in den letzten Jahren viel zu lange im Geheimen agieren. Es war nichts transparent." Generell sieht der erfahrene Kompany, der zwischen 2006 und 2008 auch mal für den Hamburger SV spielte, das Fußballgeschäft insgesamt auf keinem guten Weg: "Wenn du über den Fußballsektor sprichst, dürfen dich solche Enthüllungen irgendwann nicht mehr überraschen. Die Verbindungen zum Menschenhandel, dem Drogengeschäft und der Prostitution - dort wo es um jede Menge Geld geht - sind viel zu eng."

Ende des Skandals nicht abzusehen

Welche weiteren Kreise der Skandal noch ziehen wird, ist derzeit völlig offen. Es geht auch um groß angelegten Finanzbetrug bei Spielertransfers. Gegen den Schiedsrichter Bart Verten und Dragan Siljanoski, den Ex-Berater von Brügge-Trainer Ivan Leko, sind ebenfalls Haftbefehle erlassen worden. Fünf weitere Personen seien angeklagt worden, aber ebenfalls auf freiem Fuß. Bereits am Donnerstag war Sebastien Delferiere, ein weiterer Unparteiischer, angeklagt und anschließend gegen Kaution wieder freigelassen worden. Verten und Delferiere wurden umgehend vom belgischen Fußballverband suspendiert.

Auch Ivan Leko, Trainer des belgischen Meisters FC Brügge, war am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Der Brügge-Coach musste die Nacht zum Donnerstag im Gefängnis verbringen, wurde nach einem Verhör aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Als direkte Folge wurde der für das Wochenende geplante zehnte Spieltag der zweiten Liga komplett abgesagt. Belgischen Medien zufolge fürchtet die Liga Proteste von Mechelen-Fans. Anhänger des Klubs hatten bereits am Donnerstag am KV-Stadion gegen die Klubführung protestiert.

Ermittlungen in Frankreich

Auch französische Ermittler gehen Berichten zufolge einem Verdacht auf Wettbetrug nach. Nach dem 6:1 von Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad haben französische Behörden Vorermittlungen eingeleitet, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag (12.10.18) unter Berufung auf eine mit dem Fall vertraute Quelle berichtete. Zuvor hatte die Sportzeitung "L'Équipe" darüber berichtet. Justizkreise bestätigten der dpa in Paris, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde, nahmen aber zu Einzelheiten keine Stellung.

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain (PSG) hatte sich am 3. Oktober überraschend klar mit 6:1 (4:0) gegen den serbischen Hauptstadt-Club durchgesetzt. AFP und "L'Équipe" zufolge steht nun eine ranghohe Führungsfigur von Roter Stern Belgrad im Fokus der Ermittlungen. Der Mann soll einen Millionenbetrag auf eine Niederlage seines Clubs mit fünf Toren Unterschied gesetzt haben. Die UEFA habe die französischen Behörden informiert, berichtete "L'Équipe". PSG erklärte am Freitagabend, der Verein habe mit "großer Verwunderung" von den Berichten erfahren. Der Club des deutschen Trainers Thomas Tuchel wies "kategorisch jede direkte und indirekte Verwicklung" zurück.

Stand: 12.10.2018, 21:47