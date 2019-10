Bastian Schweinsteiger beendet Karriere - Abschied eines Großen

Keine Blumen, keine Glückwünsche: Bastian Schweinsteigers letztes Pflichtspiel endete ohne viel Tamtam. Am Sonntag (06.10.2019 / Ortszeit) siegte der 35-Jährige zum Ende der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga MLS mit Chicago Fire 5:2 (1:1) bei Orlando City und kam dabei über 90 Minuten in der Innenverteidigung zum Einsatz.

Schweinsteiger verpasste mit Fire wie im Vorjahr die Playoff-Teilnahme und schloss die Saison als Achter der Eastern Conference ab. "Ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Ich werde in den nächsten Wochen entscheiden", sagte er anschließend zu seiner Zukunft. Jetzt hat er sich entschieden. Am Dienstag beendete Schweinsteiger seine Karriere.

"Mein Abschied als aktiver Spieler stimmt mich ein bisschen wehmütig, aber ich freue mich auf die spannenden Aufgaben, die mich bald erwarten. Dem Fußball werde ich treu bleiben," schrieb er bei Instagram.

Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger

Die begann 2002. Da lief er erstmals in der Regionalliga-Süd für den FC Bayern München auf. Schnell schaffte er es in den Profikader. Seine ersten beiden Pflichtspieltore machte er am 4. Februar 2003 im Viertelfinale des DFB-Pokals beim 8:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Mit dem FC Bayern wurde Schweinsteiger acht Mal deutscher Meister und sieben Mal Pokalsieger. Sein größter Erfolg mit den Münchnern war der Gewinn der Champions League 2013.

Weltmeister 2014

Überragend war auch seine Karriere in der Nationalmannschaft. Sein erstes A-Länderspiel bestritt Schweinsteiger am 6. Juni 2004 in Kaiserslautern bei der 0:2-Niederlage in einem Testspiel gegen Ungarn. Ein Jahr später machte er in einem Testländerspiel in Mönchengladbach gegen Russland beim 2:2 seine ersten beiden Tore.

Er war bei drei Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften mit dabei. Sein größter Erfolg: Der WM-Titel 2014 in Brasilien. Am 29. Juli 2016 trat er als Nationalspieler zurück Einen Monat später machte er in Mönchengladbach bei einem Freundschaftsspiel gegen Finnland sein letztes Länderspiel.

Bittere Niederlagen

In Schweinsteigers Karriere gab es auch bittere Niederlagen. Unvergessen ist das verlorene Halbfinale bei der WM 2006 im eigenen Land gegen Italien und das verlorene EM-Finale 2008 gegen Spanien. 2012 musste er sich mit den Bayern in der Champions League beim "Finale dahoam" dem FC Chelsea nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Er selbst traf damals nur den Pfosten.

Zeit in Manchester endet unglücklich

2015 verließ Schweinsteiger nach insgesamt 13 Jahren "seine" Bayern und wechselte in die Premier League zu Manchester United. Unter dem portugiesischen Trainer Jose Mourinho endete seine Zeit in England unglücklich. Im März 2017 wechselte er deshalb zu Chicago Fire in die MLS .

Jetzt hat er mehr Zeit für die Familie. Schweinsteiger ist seit 2016 mit der ehemaligen Tennis-Spielerin Ana Ivanovic verheiratet und hat zwei Söhne. Doch vielleicht geht es ja beim DFB weiter. Bundestrainer Joachim Löw bot ihm jederzeit eine Rückkehr zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft etwa als Trainer-Praktikant an. "Für ihn haben wir immer einen Platz bei uns" , erklärte Löw.

Stand: 08.10.2019, 16:00