Arjen Robben in Groningen: ein Sushi-Teller zur Begrüßung

Fußballer, die sich aus dem Ruhestand noch einmal zurück auf die große Bühne zurückbegeben, treibt häufig die Suche nach dem runden Karriereabschluss, dem Vollenden der Laufbahn oder einfach die Langeweile an. Nicht so bei Arjen Robben: "Warum ich das tue? Das kann ich mit einem Wort beschreiben: Klubliebe. Ich würde das für keinen anderen Verein machen" , sagte Robben bei seiner Vorstellung in Groningen.

Natürlich kehrt der mittlerweile 36 Jahre alte Robben mit der Vertragsunterschrift beim FC Groningen auch zu seinem Jugendverein und seiner ersten Profistation zurück. Aber er ist nicht in Groningen, um seine eigene Geschichte zu vollenden, sondern weil der Verein glaubt, dass Robben ihm auch nach einem Rentenjahr noch weiterhelfen kann. Robben selbst ist da vorsichtiger: "Natürlich kann es scheitern. Aber soll ich es deshalb lassen? Vielleicht ist es in einem Monat vorbei, vielleicht erst in zwei Jahren"

Robben muss Fitnessrückstand aufarbeiten

Ein Monat ist schon fast rum seit Robbens Präsentation im grün-weißen Trikot. Und es ist noch längst nicht vorbei, aber so richtig angefangen hat es auch noch nicht. Zum Wochenstart musste der Außenstürmer beim Trainingsauftakt zugucken, weil die Fitness dafür noch nicht ausreichte. Es sei vor allem wichtig, beim Saisonauftakt fit zu sein. Vor allem er selbst sei da sehr optimistisch.

Er kann es auch sein, weil kaum ein Spieler in der Bundesliga so regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen hatte wie er. Kaum einer kennt seinen Körper - zumal mit 36 Jahren - so gut wie er. Und deshalb quält er sich im Fitnessraum und beim Leistungstest, um wieder ganz der Alte zu werden.

Robben vs. Schmidt zum Saisonauftakt

Und sein Ziel hat er auch schon fest vor Augen: Beim Comeback im Trikot mit der Nummer 10 der Groninger trifft Robben auf das Spitzenteam PSV Eindhoven (13.09.2020) - mittlerweile trainiert vom ehemaligen Leverkusener Coach Roger Schmidt.

Damit trifft Arjen Robben auch auf den Verein, bei dem seine große Karriere damals Fahrt aufnahm. Die PSV verpflichtete Robben aus seiner Heimat. Als kleiner Junge lernte Robben beim Vorstadtclub VV Bedum das Fußballspielen und wechselte dann folgerichtig zum FC Groningen. Nach vier Jahren in der Jugend folgte dann 2000 der Schritt zu den Profis.

Eine Weltkarriere - mit Groningen als Anfang und Ende

Über die Stationen Eindhoven, Chelsea London und Real Madrid führte Robbens Weg dann zum FC Bayern München, wo er gemeinsam mit Franck Ribéry die gefürchtetste Flügelzange der Liga bildete und eine Dekade prägte. Mit seinem Treffer im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund ebnete er den Weg zum Triple, das kurz darauf durch den DFB-Pokalsieg gegen Stuttgart dann perfekt gemacht wurde.

München ist für den Holländer zur zweiten Heimat geworden. Auch sein erstes Jahr als Fußballrentner verbrachte Robben in der bayerischen Landeshauptstadt. Bis er mit Groningens Klubdirektor Mark-Jan Fledderus in München Sushi essen ging. Dabei hat Fledderus den ehemaligen Weltstar von der Rückkehr überzeugt. Stilecht gab es dann zur Begrüßung in Groningen einen gläsernen Sushi-Teller.

"Das ist noch kein Comeback, sondern ein Versuch"

Für Arjen Robben war die Entscheidung keine schwierige. Er ist nach 18 Jahren im Weltfußball wieder zu Hause. "Ich mache das, um zu helfen" , meinte Robben und betonte: "Das ist noch kein Comeback, sondern ein Versuch."

Und auch wenn noch unklar ist, wie viele Fans in der kommenden Saison der Eredivisie in die Stadion strömen dürfen, diejenigen die da sind, werden Robbens berühmte Schlenzer mit dem linken Fuß ins lange Eck entweder fürchten oder bejubeln.

Stand: 22.07.2020, 13:16