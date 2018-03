Wenn Lionel Messi über die WM in Russland spricht, dann tut er das sehr entschlossen. "Danach gibt es kein anderes Mal" , sagt er im Interview mit Fox Sports. Er führe beim Turnier in Russland eine Generation an, die aufhören werde. Und für die hieße es: "Jetzt oder nie."

In Russland feiert Messi noch während der Vorrunde seinen 31. Geburtstag. Und auch die anderen Schlüsselspieler sind in die Jahre gekommen. Sergio Agüero, Gonzalo Higuain und Angel Di Maria fahren als 30-Jährige zur WM, Javier Mascherano als 34-Jähriger. Das Durchschnittsalter des erweiterten WM-Kaders liegt bei 28,3 Jahren. "Wir müssen es angehen, als wäre es unser letztes Turnier" , sagt Messi. Nach der WM in Russland, so erwarten es viele, wird es einen Umbruch bei den "albiceleste" geben.

Drei Endspiele in Serie verloren

Argentinien hat zuletzt drei Endspiele in Folge verloren. Neben den Pleiten bei den Endspielen der Copa America 2015 und 2016 wurmt Messi aber vor allem das 0:1 nach Verlängerung gegen Deutschland bei der WM 2014. "Wir hatten es verdient, was es besonders ärgerlich macht" , erinnert sich der Mann vom FC Barcelona an die aus seiner Sicht unglückliche Nacht von Rio de Janeiro. TV-Bilder vom Finale habe er sich anschließend danach nie mehr angeschaut.

"Es ist seine Mannschaft"

"Argentinien ist Messi" - so sieht es selbst Nationaltrainer Jorge Sampaoli. "Wenn er fit ist, ist es seine Mannschaft. Es ist mehr seine Mannschaft als meine" , sagt der Coach eine beeindruckend offene Aussage. Dementsprechend groß war das Entsetzen im Land des zweimaligen Weltmeisters, als Messi nach dem verlorenen Copa-Endspiel 2016 seine Karriere in der Nationalmannschaft für beendet erklärte.

Im vergangenen Jahr musste man sich Sorgen machen um die Argentinier. Denn die spielten eine WM-Qualifikation, die alles andere als souverän war. Erst am letzten Spieltag schoss Messi mit seinen drei Toren beim 3:1-Sieg in Ecuador die Blau-Weißen nach Russland. Schon damals war sie zu spüren - diese grimmige Entschlossenheit, die man sonst so gar nicht von Messi gewohnt ist.

"Schritt nach vorne gemacht"

In Sachen WM-Vorbereitung sieht es jetzt wieder besser aus. "Wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht" , sagt Sampaoli nach dem 2:0-Erfolg gegen die Italiener, die bei der WM außen vor sind. Am Dienstag (27.03.18) tritt Argentinien in Madrid zum Testspiel in Spanien an - wieder mit Messi, der gegen Italien geschont wurde. Bei der WM trifft das Team in Gruppe D auf Nigeria, Island und Kroatien.

Allein wegen Messi gehört Argentinien automatisch zu den WM-Favoriten. Der Superstar selbst hält sich mit Kampfansagen zurück. "Momentan gibt es bessere Teams als uns" , sagt er: "Brasilien ist sehr gut, Deutschland ist immer Favorit, Frankreich ist stark, Spanien hat tolle Spieler."

Bleibt Messi unvollendet

Das Turnier in Russland ist Messis vierte WM. 2006 musste er sich in Deutschland die Niederlage gegen den Gastgeber hilflos von der Bank aus anschauen. Vier Jahre später in Südafrika war er beim klaren Viertelfinal-Aus - erneut gegen Deutschland - machtlos. 2014 gab es dann die bittere Final-Pleite.

Wenn es auch in Russland nicht klappt, dann bleibt Messi unvollendet. Auf Klubebene hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, nur mit seinem Land blieb ihm bis jetzt ein großer Titel verwehrt. Das ist nicht schlimm, das ist auch anderen Weltstars passiert - zum Beispiel dem Niederländer Johan Cruyff oder dem Brasilianer Zico. Schade wäre es dennoch irgendwie.

red/sid/dpa | Stand: 27.03.2018, 10:43