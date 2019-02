Haft von Al-Araibi verlängert

"Bitte schicken Sie mich nicht nach Bahrain", sagte Al-Araibi vor Gericht. Das Gericht teilte am Montag (04.02.2019) mit, dass Al-Araibi nun 60 Tage Zeit habe, um seine Verteidigung gegen das Auslieferungsersuchen vorzubereiten. Im April soll er seinen Fall darlegen.

Al-Araibi ist wohnhaft in Australien, Ende November war er mit seiner Frau in die Flitterwochen nach Thailand geflogen und dort verhaftet worden. Al-Araibi steht beim australischen Zweitligisten Pascoe Vale FC unter Vertrag.

Vorwurf: Anschlag auf eine Polizeistation in Bahrain

Er war 2014 aus Bahrain nach Australien geflüchtet. In seiner Heimat wird ihm vorgeworfen, für den Anschlag auf eine Polizeistation mitverantwortlich zu sein, Al-Araibi beharrt darauf, zur fraglichen Zeit nicht in Bahrain gewesen zu sein. Schon 2012 wurde er laut eigener Aussage in Untersuchungshaft über Monate gefoltert.

Der Spieler gibt als Grund für die Verfolgung seine Kritik an Scheich Salman bin Ebrahim Al Khalifa an. Al Khalifa ist Präsident der asiatischen Konföderation AFC und zugleich Teil der bahrainischen Königsfamilie. Er verlor 2016 die Wahl zum FIFA-Präsidenten gegen Gianni Infantino.

Zuletzt hatte sich auch die FIFA eingeschaltet und Al-Araibis Freilassung gefordert.

sid | Stand: 04.02.2019, 09:33