Abkühlung auf Chinas Fußball-Markt

Ein Jahr ist es her, da sorgten Schlagzeilen und Zahlen wie diese weltweit für Aufsehen: 388 Millionen Euro investieren die chinesischen Vereine in den Wintermonaten in ihre Zugänge. In der englischen Premier League wurden gerade 259 Millionen für neue Spieler bezahlt.

Shanghai IPG zahlt 60 Millionen Euro für den Brasilianer Oscar, der teuerste Spieler überhaupt in der damaligen Wechselperiode. Schließlich soll der der Argentinier Carlos Tevez 104.000 Euro kassiert haben - pro Tag.

Auf ein Fünftel des Vorjahres reduziert

Im Vergleich dazu geht es in diesem Jahr sehr viel gemächlicher zu auf dem chinesischen Fußball-Markt. Schätzungen chinesischer Medien zufolge lag die Gesamtsumme die Chinas Vereine in diesem Jahr ausgegeben haben, bei einem Fünftel des Vorjahreswertes. Die jüngste Meldung, dass der Spanier Andres Inesta für 35 Millionen ins Reich der Mitte wechseln wolle, sind Ausreißer nach oben.

Befürchtungen europäischer Top-Klubs, dass chinesische Vereine mit horrenden Summe alle Gebote übertrumpfen könnten, bewahrheiteten sich also nicht. "China ist auf die Bremse getreten, und bisher hat es kaum einer gemerkt" , sagte Arsene Wengler, Trainer des FC Arsenal, kürzlich der britischen Presse.

Starfzahlungen für Ausland-Transfers

"Viele Leute denken noch, sie müssen so viel bezahlen, weil sonst China kommt und die Spieler aufkauft" , glaubt Wenger. Doch die Gebote aus der Super League haben in den vergangenen zehn Monaten deutlich abgenommen. Hauptgrund sind die neueingeführten "Strafzölle" für teure Zukäufe aus dem Ausland. Bereits verschuldete Vereine müssen Abgaben in Höhe der Ablösesumme zahlen, wenn diese fünf Millionen Euro überschreitet. Das eingenommene Geld steckt der chinesische Verband in die Jugendarbeit.

Hinzu kommt, dass es den chinesischen Großgeldgebern derzeit nicht mehr sonderlich gut geht. Erst im Februar hat der Freizeitkonzern Wanda seinen 17-Prozent-Anteil an Atletico Madrid verkauft. Der Nachwuchsförderung sollen weitere Neuregelungen zugute kommen. Für jeden ausländischen Spieler, den ein Verein in einem Ligaspiel aufs Feld schickt, muss gleichzeitig ein chinesischen Akteur aus der U23 bringen.

Zwei Top-Spiele am Wochenende

Auch wenn die ganz großen Namen künftig fehlen - spannend scheint es trotzdem zu werden in der Super League, zumindest schon mal an diesem dritten Spieltag der Saison. Dann nämlich stehen gleich zwei Top-Begegnungen an. Der Tabellenerste Shanghai IPG empfängt den Dritten Guangzhou RF, und der Rangzweite Shandong Luneng Taishan den Tabellen-Vierten Hebei Fortune.

mick | Stand: 15.03.2018, 14:10