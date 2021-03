Was von der aktuellen Regel bleiben wird

Damit kommt das IFAB nur in Teilen dem Wunsch von UEFA -Präsident Aleksander Ceferin nach, der eine Rückkehr zu bis 2019 gültigen Regel forderte. Ceferin hatte in einem Brief an die FIFA geschrieben: "Ich glaube, dass es eine Option ist, zum vorherigen Wortlaut zurückzukehren. Es ist keine Schande, zuzugeben, dass gut gemeinte Entscheidungen manchmal ihre Ziele nicht erreichen und überprüft werden sollten." Aus dem Brief zitierte die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Die FIFA hat die Hälfte der Stimmen im IFAB.