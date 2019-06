"Es ist eine Situation entstanden, die keiner auf dem Schirm hatte" , sagt Lukas Brud, der Geschäftsführer des International Football Association Board (IFAB) im Gespräch mit sportschau.de. Bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich wurden schon mehrere Strafstöße wiederholt und Torhüterinnen mit einer gelben Karte bestraft, da sie vorzeitig die Linie nach vorne verlassen hatten. Es war die Folge einer Regeländerung des IFAB in Verbindung mit der strengen Kontrolle und den Eingriffen des Video-Assistenten.

IFAB: Gelbe Karten sollen dauerhaft ausgesetzt werden

Die Regelhüter des IFAB hatten im Juni zahlreiche Regeln geändert. Die neue Regel beim Strafstoß, nach der die Schlussleute nur noch einen statt zwei Füße auf Höhe der Linie haben müssen, sorgte in Kombination mit dem Video-Assistenten bei der Frauen-WM für reichlich Konfusion.

Die Diskussion nahm derart Fahrt auf, dass die FIFA beim IFAB eine vorübergehende Aussetzung der Gelben Karten in den möglichen Elfmeterschießen der K.o.-Runde erwirkte. So wurde die Folge verhindert, dass Torhüterinnen im Elfmeterschießen wegen Zentimeterentscheidungen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden wären. Das IFAB bestätigte auf Anfrage von sportschau.de nun: Diese Aussetzung soll dauerhaft ins Regelwerk.

Ausnahmegenehmigung auch für die Copa America

"Fest steht, dass es schnell und unkompliziert gehen muss" , sagt Brud, "aber mit Blick auf alle möglichen Konsequenzen auch gründlich." Unklar sei noch, ob es einen schriftlichen Nachtrag zu den Regeländerungen gebe oder eine Sondersitzung der acht stimmberechtigten Mitglieder. Denn die nächste Tagung des IFAB, an der Spielregeln geändert werden können, findet eigentlich erst in rund neun Monaten statt. Doch die Zeit drängt.

Das IFAB hat der südamerikanischen Konföderation für die Copa America der Männer mittlerweile dieselbe Ausnahme bewilligt wie der FIFA für die Frauen-WM. Das ebenfalls von einem Video-Assistenten kontrollierte Viertelfinale bei der Copa beginnt in der Nacht zu Freitag (28.06.2019). Doch es muss eine dauerhafte Lösung für alle Wettbewerbe her. Auf Klub-Ebene in Europa könnte die Situation in den Playoffs der Qualifikation zur Champions League Ende August entstehen.

Weitere Termine mit Elfmeterschießen und Video-Assistent: In Deutschland steht der Video-Assistent im DFB-Pokal der Männer ab dem Viertelfinale zur Verfügung (03./04.03.2020). Die K.o.-Phase der Champions League startet im Februar 2020.