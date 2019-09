Böller kurz vor Abpfiff gezündet

Der Böller war kurz vor Spielschluss beim Stand gezündet worden. Unter den Verletzten, die mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser kamen, sind acht Ordner und ein Fotojournalist.

Mehrere Kameraausrüstungen wurden beschädigt. Durch Videoaufnahmen konnte der mutmaßliche Täter identifiziert und festgenommen werden.

Weitere Festnahmen: Mann steuert mit Auto auf Polizisten zu

Einige Kilometer vom Stadion entfernt kam es bei Fahrzeug-Kontrollen zu einer weiteren Festnahme. Ein 27-Jähriger war mit seinem Auto auf einen Beamten zugefahren, der sich durch einen Sprung zur Seite retten musste.

Das Auto gehörte zu einer Kolonne von Fahrzeugen, deren Insassen die Polizei für Fußballstörer hielt. Die Beamten fanden in den Fahrzeugen Schlagwerkzeuge und Vermummungsgegenstände. Die 25 Männer in den Autos waren möglicherweise auf dem Weg zu einer Schlägerei. Sie wurden in Gewahrsam genommen.

Stand: 14.09.2019, 20:25