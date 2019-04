Der Fall Daniel Nivel - auch 20 Jahre später noch präsent

Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Deutschland spielt in Lens gegen Jugoslawien. Angesichts der Krawalle zwischen deutschen und jugoslawischen Hooligans rückt das Spiel in den Hintergrund. Der Prozess gegen die deutschen Hooligans, die einen französischen Polizisten lebensbedrohlich verletzten, jährt sich zum 20. Mal.