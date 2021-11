Klose und Kohler unter den Neuen in der Hall of Fame

Die drei Weltmeister Horst Eckel, Jürgen Kohler und Miroslav Klose bekommen einen Platz in der Hall of Fame des deutschen Fußballs. Das hat das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund am Freitag (26.11.2021) bekanntgegeben. Außerdem erhält der Rekordtorschütze der DDR-Nationalmannschaft, Joachim Streich, einen Platz. Ebenfalls aufgenommen wird Udo Lattek, der erfolgreichste deutsche Vereinstrainer.

Die Auswahl traf eine 30-köpfige Jury mit Sportjournalisten aus ganz Deutschland. Sie entscheidet Anfang 2022 auch über die Neuaufnahme von fünf Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball.

Klose: "Bin ich schon so alt geworden?"

"Wow, bin ich schon so alt geworden?" So reagierte WM-Rekordschütze Klose (43) laut Pressemitteilung auf die Ernennung. "Spaß beiseite: Es ist eine riesige Ehre für mich, mit diesen tollen Spielern und Idolen ihrer Zeit in die Hall of Fame aufgenommen zu werden."

Streich (70) reagierte ähnlich, sprach von Freude und Stolz. "Auf so einen Anruf wartet man ja nicht. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten." Streich ist Rekordtorschütze der DDR-Oberliga, war dort viermal Torschützenkönig. In der DDR-Nationalmannschaft hat er sowohl die meisten Spiele absolviert (102) als auch die meisten Tore erzielt (55), 1972 gewann er Olympia-Bronze.

Eckel, der jüngste der "Helden von Bern"

Eckel (89) ist der letzte noch lebende Weltmeister von 1954. Er war damals der Jüngste der "Helden von Bern", wurde außerdem mit dem 1. FC Kaiserslautern zweimal Deutscher Meister.