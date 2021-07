Der finanzkräftige Gold-Cup-Gast

Welt-Tour, um Spiel- und Wettkampfpraxis zu sammeln

Katar will auf seiner Welt-Tour Spiel- und Wettkampfpraxis sammeln, um bei der heimischen WM im November und Dezember 2022 einigermaßen konkurrenzfähig zu sein. Deshalb spielen sie - obwohl als WM-Gastgeber gesetzt - sogar in Asiens Qualifikation mit. Das hat den Hintergrund, dass diese Spiele auch zur Qualifikation für die Kontinental-Meisterschaft des Verbandes 2023 gelten. Dort wird Katar als Titelverteidiger antreten.

Nun sind Gastauftritte beim seit 1991 ausgetragenen Gold Cup keine Neuheit. So war Brasilien dreimal (1996, 1998, 2003) dabei. Als das Turnier 2000 von zehn auf zwölf Mannschaften aufgestockt wurde, gab es mit Kolumbien, Peru und Südkorea gar drei Gäste. Letztere nutzen dann den Gold Cup 2002 erneut zur Vorbereitung auf die Heim-WM wenige Monate später. Und 2005 tauchte Südafrika erstmals auf.

Doch dann war es mit der Gastfreundschaft vorbei. Die Qualität innerhalb von Concacaf hatte zugenommen, sodass ab 2007 keine Teams aus anderen Verbänden mehr eingeladen wurden - bis jetzt. Für Katar wurde eine Ausnahme gemacht. Warum? "Concacaf und AFC haben eine langjährige Beziehung, die in verschiedenen gemeinsamen Initiativen resultiert" , heißt es in einer Mitteilung des gastgebenden Verbandes. So hätten Concacaf und AFC 2018 und 2019 jeweils Schiedsrichter für ihre Kontinental-Meisterschaften und die jeweiligen Champions League-Spiele des anderen Verbandes abgestellt.