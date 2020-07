Heiner S. (Name geändert) kennt sich gut aus in der Szene. Der 56-jährige Fußball-Trainer aus Köln arbeitet seit vielen Jahren als Coach im Amateurbereich und kennt die erstaunlichen finanziellen Vorstellungen von Hobbyfußballern: "Ich weiß, dass es in der Kreisliga Spieler gibt, die bis zu 450 Euro Festgeld pro Monat fordern. Dazu kommen Siegprämien, die bis zu 80 Euro pro Spiel betragen." Der Trainer will seinen Namen nicht preisgeben - er fürchtet Repressalien: "Das ist eine Grauzone. Darüber spricht man offiziell nicht" , sagt er.

Kreisliga - das bedeutet übersetzt: 8. Liga. Viel tiefer geht’s nicht. Und dort soll es Spieler geben, die 600 Euro und mehr pro Monat für ihr Hobby einstreichen? "Ja" , sagt Heiner S., "das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs." Aber er weiß auch, dass zumindest im Kölner Raum die Szene durchaus heterogen ist. Da sind zahlungskräftige Vereine mit einem potenten Mäzen, die solche Preise stemmen können. Auf der anderen Seite gibt es viele Klubs, die gar nichts an ihre Spieler zahlen: "Drei Klassen höher, in der Verbandsliga, ist ein Spitzenverein, der zahlt überhaupt kein Festgeld an die Spieler. Die bekommen nur 80 Euro Siegprämie pro Spiel."

"Lauter kleine Mateschitze"