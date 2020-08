Neuer Versuch: Spitzengehälter in Europas Fußball deckeln

Im US-amerikanischen Sport arbeiten die Klubs schon länger mit dem sogenannten Salary Cap, also der Gehaltobergrenze. Das System ist anders aufgebaut, da viele Klubs als Franchises (Lizenznehmer) der Liga auftreten. Diese Franchises dürfen pro Saison nur eine bestimmte Summe an Spielergehältern ausgeben, die sie für ihren gesamten Kader verwenden müssen.

Gehälter orientieren sich am Ligenumsatz

Kappe der Redskins, Franchise aus der NFL

In den US-Profiligen handelt es sich bei der Cap-Summe um einen Betrag, der an den Gesamtumsatz der jeweiligen Liga gekoppelt ist - bei der alle Spieler über das Franchise-System direkt unter Vertrag stehen. Dieser prozentuale Anteil am Umsatz wird in den Tarifverträgen zwischen den Klubbesitzern und der jeweiligen Spielergewerkschaft geregelt und vor jeder Saison neu angepasst.

Mindestgehälter und individuelle Obergrenze

Die jährlich auszuzahlende Gesamtgehaltssumme muss in diesem System natürlich nicht gleichmäßig auf alle Spieler verteilt werden, es gibt aber Mindestgehälter und auch eine individuelle Obergrenze für die Topverdiener. Obendrein beinhaltet das Cap-System eine Gehaltsuntergrenze im Gesamten, den sogenannte "Salary Floor". Dieser soll zum einen der Wettbewerbsfähigkeit aller Klubs dienen und zudem verhindern, dass sich Besitzer die eigenen Taschen vollsparen.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Wo es Regeln gibt, lassen sich ohnehin auch Ausnahmen finden: In der MLS erlaubt beispielsweise die "Designated Player Rule" den Teams, maximal drei Spielern auch ein Gehalt (weit) oberhalb der Grenze zu zahlen - nicht zuletzt, um große Namen aus Europa anzulocken und damit die Attraktivität der eigenen Liga zu steigern.